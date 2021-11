Setter flere dødsrekorder: – Det blir bare verre

Fortsatt mange uvaksinerte setter helsevesen i Europa under kraftig press. – Jeg er lei av å ikke bare kjempe mot sykdommen, men også folks idioti, sier lege.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier de er «svært bekymret» over spredningen av covid-19 i Europa.

Flere land innfører strenge tiltak, og noen land stenger helt eller delvis ned.

Europadirektør Hans Kluge sier til BBC at dersom land ikke tar grep, kommer flere hundre tusen til å dø av viruset de neste månedene.

Snart ingen senger

Et av de landene som er hardest rammet, er Ukraina. Det er også et av de landene med lavest vaksinedekning i Europa.

FELTSYKEHUS: Covid-19-pasienter i et feltsykehus i Kokhova i Ukraina. Få vaksinerte gjør at det allerede underfinansierte helsesystemet blir utsatt for et stort et press. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

Landet setter rekord i antall koronadødsfall nesten hver dag. Torsdag satte de en ny topp, med 838 dødsfall, skriver nyhetsbyrået AP.

Jobbskiftet til anestesilege Oleksandr Moltsjanov varer i 42 timer, opplyser han til AP.

24 av timene tilbringer han på sykehuset i Kakhovka, havneby sør i landet. Deretter står 18 timer i et feltsykehus for tur, hvor det ligger 120 covid-19-pasienter.

PROTESTER: Folk demonstrerer mot den tre uker lange nedstengingen i Nederland. Foto: AFP / NTB

Etter skiftet drar 32-åringen hjem for å sove og hvile i to dager.

– Det blir bare verre. Det er snart ikke flere sykehussenger igjen. Tilstanden til pasientene blir mer og mer alvorlig, og det er en alvorlig mangel på leger og annet helsepersonell, sier han til nyhetsbyrået.

Ukrainere kan velge mellom en rekke vaksiner: Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Sinovac, men mange har likevel latt være å vaksinere seg.

Kun 21 prosent av befolkningen er fullvaksinert, ifølge AP.

Det er de som ikke er vaksinert som fyller sykehusene. Den samme trenden ser man også i andre land, blant annet Tyskland.

Strammer inn

Land som har langt bedre helsetjenester enn Ukraina, er også svært bekymret for hva vinteren vil bringe. De frykter kapasitetsbrist på sykehusene.

KUN VAKSINERTE: Det er kun vaksinerte som får komme inn på restauranter i Østerrike. Her fra Wien. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

Østerrike har den siste uka hatt nedstenging for uvaksinerte, men fra mandag blir det full nasjonal nedstenging i ti dager for alle. Årsaken er den skyhøye smitten.

Nederland gikk forrige uke inn i en ny delvis nedstenging, i Belgia har de innført koronapass i mange sammenhenger, og i Irland har de innført krav om at restauranter og barer skal stenge ved midnatt.

Også Tsjekkia og Slovakia har innført tiltak mot uvaksinerte personer. Kun 45 prosent av befolkningen i sistnevnte land er fullvaksinert. 58 prosent er tallet i Tsjekkia, ifølge ECDC.

I Tyskland, hvor grafen over antall covid-smittede peker rett opp, har de ennå ikke kunngjort noen nasjonale tiltak foreløpig. Bayerns delstatsminister har imidlertid sagt at han tror obligatorisk vaksinering må til.

Drastisk skritt

Østerrike planlegger også å innføre obligatorisk vaksinering innen februar neste år.

Europadirektør Kluge i WHO mener at vaksinetvang er «siste utvei», og mener at hvert enkelt land bør ha en debatt om det.

Koronapass er et av tiltakene som kan innføres før vaksinetvang, mener han.

– Uvaksinerte er et problem for hele samfunnet, sier Østerrikes statsminister Alexander Schallenberg.

UTSLITT: Lege Oleksandr Moltsjanov sier helsepersonell i Ukraina sier helsepersonell jobber tett opp mot grensa til å ikke orke mer. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

Han viser til at vaksinerte, som også kan trenge intensivbehandling, kan risikere å ikke få behandling fordi de uvaksinerte tar kapasiteten.

Både i Østerrike, Nederland og i Belgia har det vært store protester mot de strenge tiltakene myndighetene har innført.

Chip i hånda og infertilitet

I Ukraina har de innført krav om at blant annet lærere, leger og offentlig ansatte må bli fullvaksinert innen desember. Det stilles også krav til å være fullvaksinert eller ha tatt negativ test for å ta fly, tog og langdistansebusser.

Men det er et stort svart marked for falske vaksinedokumenter i landet, ifølge Ap.

FÅR HJELP: En eldre pasient med covid-19 flyttes fra et feltsykehus til et annet i Kakhovka i Ukraina. Foto: Evgeniy Maloletka / AP / NTB

– Folk tror på de mest absurde ryktene om mikrochip i hånda, infertilitet og andre farer ved å ta vaksinen. En stor gruppe eldre mennesker i risikogruppene nekter å la seg vaksinere. Det er skadelig for dem, og det øker belastningen i helsetjenesten, sier lege Moltsjanov.

– Folk tror mer på naboen enn legene, sier han.

Moltsjanov sier de ikke bare er sliten av å kjempe mot viruset.

– Vi jobber på grensa til det vi klarer, men vi er lei av å ikke bare kjempe mot sykdommen, men også folks idioti, sier han.