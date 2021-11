Nedrykket puster Brann i nakken – kjempet til seg ett poeng

Sandefjord - Brann 2-2(2-1)

Brann tok grep om kampen da Aune Selland Heggebø sørget for ledelse allerede etter seks minutter.

Men mer enn ni minutter i ledelsen fikk ikke Hornelands menn, for etter kvarteret spilt satte Vidar Ari Jónsson inn utligningen for Sandefjord. To minutter senere satte Kristoffer Hansen inn 2-1 og Sandefjord hadde snudd kampen.

– Det så ut som at Brann hadde veldig god kontroll på dette og hadde fått kampen inn i sitt spor. Så ser det ut som at rullegardinen går helt ned i en fem-seks minutters periode, og så er kampen snudd på hodet. Det har du ikke råd til i en nedrykksstrid, og da kommer Brann til å rykke ned om de ikke klarer å få bukt med den type situasjoner, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i FotballXtra.

Det så lenge ut som at det ble nok et tap for Brann, men på overtid kom utligningen ved Bård Finne, som tente et lite håp for bergenserne før de siste tre kampene for sesongen.

– Det er enormt viktig for moralen, og enormt viktig når det er så jevnt mellom de tre nederste lagene, sier tidligere Brann-trener Kåre Ingebrigtsen i FotballXtra.

Men selv om det ble ett poeng i Sandefjord ligger Brann nå desidert sist på tabellen etter at både Stabæk og Mjøndalen vant sine kamper denne runden.

Brann og Mjøndalen har begge 22 poeng, men Brann har dårligere målforskjell. Stabæk har 24 poeng på kvalikplass.

– Med den sene scoringen hadde Brann den lille flyten med seg, men ett poeng hjelper ikke så mye slik tabellen står akkurat nå. Men det vil gi motivasjon for den kommende treningsuken, sier Huseklepp.