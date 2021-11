Tennisprofilen Peng i sikkerhet – har snakket med IOC-presidenten

Kinas tennisprofil Peng Shuai ble søndag for første gang på snaut tre uker sett ute blant folk. Senere kom det fram at hun også har snakket med IOC.

Søndag dukket det opp offisielle videobilder som viser Peng blant gjestene ved åpningen av en tenniskonkurranse for ungdommer i den Beijing. Hun er også blitt avbildet på en restaurant.

35-åringen hadde ikke blitt sett offentlig etter at hun 2. november la ut en melding på Weibo (kinesernes svar på Twitter). Der anklaget hun Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år siden.

Verken Zhang eller landets regjering har kommentert beskyldningene. Pengs innlegg ble raskt slettet. I Kina er temaet blitt blokkert slik at brukere ikke kan omtale saken.

BACH-PRAT: Peng Shuai i videosamtale med IOC-presidenten. Foto: GREG MARTIN

Senere søndag ble det klart at hun har snakket med Den internasjonale olympiske komité (IOC). Der gjorde hun det klart at hun er i sikkerhet og har det bra. Det gjorde hun i en videosamtale med IOC-president Thomas Bach og styreleder Emma Terho.

– Jeg ble så lettet over å se at Peng Shuai hadde det bra, noe som var vår største bekymring, sier Terho i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået AFP.

Bekymring

Tennissporten har den siste uken bedt om bevis på at Peng har det bra. Det samme har FN og flere land, som USA og Storbritannia, gjort.

De nye bildene av Peng fjernet imidlertid ikke WTAs bekymringer. Kvinnenes tennisorganisasjon mener det ikke er nok.

– Mens det er positivt å se henne, er det fortsatt uklart om hun er fri og i stand til å ta egne beslutninger og gjøre som hun vil uten tvang og påvirkning utenifra. Videoene alene er ikke tilstrekkelig, sa WTA-direktør Steve Simon i en pressemelding.

WTA har ikke kommentert saken etter tennisprofilens samtale med IOC.

Ruud: – Alvorlig sak

Lørdag uttalte Casper Ruud seg om Peng-saken. Da beskrev han den siste uken som «sinnssyk».

– Vi er alle bekymret og tenker på henne. Vi håper at hun har det bra, og at vi hører fra henne snart. Jeg har ikke fulgt saken detaljert, men det er en av de mest alvorlige sakene i idrettsverden i øyeblikket, sa Ruud til NTB etter semifinaletapet i ATP-sluttspillet i Torino.

– Vi er alle mennesker selv om vi er konkurrenter. Det er godt å se hvordan alle støtter hverandre når noe slik som dette skjer, la han til.

(©NTB)