Solskjær tar farvel: – Håper jeg etterlater klubben i bedre stand

Vanligvis gjøres avskjedigelsene som korte pressemeldinger fra de største fotballklubbene.

Solskjær ønsket derimot å benytte muligheten til å vise sin takknemlighet overfor spillerne, støtteapparatet, supporterne og alle andre i Manchester United, skriver klubben på sine nettsider.

– Dere vet hva denne klubben betyr for meg og hva jeg ville oppnå her. For klubben, supporterne, spillerne og støtteapparatet. Jeg ville ta oss til et nytt steg og kjempe om ligatittelen, vinne trofeer, innleder Solskjær i et følelsesladet intervju.

Kristiansunderen sier at han ikke vil gjøre flere intervjuer når journalister spør, men at han ønsket å gå ut med hodet hevet.

– Jeg tror alle vet hva jeg har gitt for denne klubben. Denne klubben betyr alt for meg, og sammen er vi en god match. Dessverre har jeg ikke kunnet skaffe oss resultatene vi trenger, og det var på tide for meg å tre til side, sier Solskjær.

Han tok over en kaosrammet klubb som midlertidig sjef i desember 2018.

– Jeg håper virkelig at jeg etterlater klubben i bedre stand enn den var da jeg kom hit, sier Solskjær i et farvel-intervju publisert på Manchester Uniteds nettsider.

– Jeg har fått gode venner og blitt gjenforent med gode venner, fortsetter kristiansunderen, og takker også «strålende supportere».

