City-stjernen forbløffet: – Den glemmer vi aldri

Manchester City - Everton 3-0 (1-0)

Se Cancelos drømmepasning i kampsammendraget i vinduet øverst!

Manchester City klatrer forbi Liverpool på tabellen etter å ha dominert hjemme mot Everton.

– Det er ikke et mål for mye. De har dominert så voldsomt, for et lag. De viser stor vilje, disiplin og glede. De har alle ingrediensene i laget og de stopper ikke opp, oppsummerer TV 2s kommentator Nils Johan Semb.

– Guardiola kommer til å jakte en ny tittel i hard konkurranse med Chelsea og Liverpool. Det blir et rotterace, men City var bunnsolide i dag, skryter Semb.

Drømmepasning fra Cancelo

Raheem Sterling hadde kun startet tre Premier League-kamper denne sesongen før søndagens kamp mot Everton. Han takket for tilliten med å sende City i ledelsen minuttet før pause etter en strålende pasning fra João Cancelo.

– Så glemmer vi aldri, tror jeg, den pasningen fra Cancelo, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker i sin kampoppsummering.

Se drømmepasningen fra Cancelo i kampsammendraget øverst i artikkelen!

– For å komme seg forbi et så kompakt forsvar, krever det av og til noe litt spesielt, kanskje en tilfeldighet eller noe av eksepsjonell kvalitet. Og dette er i siste kategori, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

City hadde rett og slett full kontroll på Everton og styrte kampen fra første til siste minutt. Og ti minutter etter pause økte Rodri til 2-0 på Etihad.

Fire minutter før slutt satte Bernardo Silva inn dagens siste scoring etter et massivt City-angrep.

– I dag er City gode i alle faser av spillet. I dag var alle City-spillerne på jobb, og da er de veldig vanskelig å spille mot. Det er fantastisk i dagens fotball å se de ferdighetene og ikke minst de relasjonene og samhandlingen som City har, sier tidligere City-spiller og nåværende sportssjef i Åsane, Kåre Ingebrigtsen i Premier League-studio.

– Det er lyseblå spillere overalt!, utbryter TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Straffesituasjon

Etter litt over halvtimen spilt falt Sterling innenfor Evertons 16-meter etter en duell med Michael Keane. Dommer Stuart Attwell pekte umiddelbart på krittmerket, men VAR valgte å se på situasjonen. Det endte med at Attwell måtte ut og se på bildene, og dommeren trakk avgjørelsen om straffespark.

– Dette med holding og dytting er alltid veldig vanskelige vurderinger. Vi ser at Keanes arm kommer på Sterlings, men river han i der, ligger han bare der? Med tanke på at de har hevet listen for å blåse straffespark, så tenker jeg at det er bra at de tar bort denne her, mener Thorstvedt.