Går mot thrilleravslutning

Det spisser seg for alvor til i den intense duellen mellom Lewis Hamilton og Max Verstappen. Med dagens seier tettet Hamilton luken til erkerival Verstappen, som nå leder verdensserien sammenlagt med åtte poeng, når det kun gjenstår to løp av sesongen.

Veien til seier ble imidlertid hakket enklere for førsteplasserte Hamilton da det få timer før dagens race ble klart at hans nærmeste konkurrent Verstappen ble ilagt straff for å ha ignorert advarselsflagg i gårsdagens kvalifisering. Straffen betød at Verstappen ble degradert fem plasser og startet som nummer syv.

INTENS DUELL: Mercedes-fører Lewis Hamilton og Red Bull-fører Max Verstappen. Foto: AMANDA PEROBELLI

Hamiltons lagkamerat i Mercedes, Valtteri Bottas, ble også straffet for det samme, men ble kun degradert tre plasser og startet som nummer seks.

Verstappen kjørte seg umiddelbart opp fem plasser og til annenplassering, men degraderingen gjorde at nederlenderen aldri nådde helt opp til Hamilton og endte på en 2.plass.

Red Bull-føreren har nå en tøff oppgave foran seg i kampen om å forsvare VM-ledelsen. Før dagens løp ledet han med 14 poeng på Hamilton. Et forsprang som nå er redusert til bare åtte poeng.

Neste Grand Prix går av stabelen i Saudi Arabia 5. desember.