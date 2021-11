Ap og Sp vil løfte budsjettforhandlingene opp et nivå

Ap og Sp ber om at budsjettforhandlingene løftes til de parlamentariske lederne fordi avstanden er for stor. SV-leder Audun Lysbakken sier ja til et møte.

TV 2 følger saken.

De parlamentariske lederne Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp) skal møte SV-leder Audun Lysbakken for å diskutere om videre forhandlinger om neste års statsbudsjett skal løftes opp et nivå.

Årsaken er at avstanden mellom partiene er for stor.

TV 2 får bekreftet at møtet vil finne sted mandag.

SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski sier de ikke har kommet langt nok i forhandlingene på noen områder.

I syv dager har hun, forhandlingsleder for Ap, Eigil Knutsen, og forhandlingsleder for Sp, Sigbjørn Gjelsvik, forhandlet om budsjettet. Ap og Sp har lagt frem fire skisser til SV, den siste søndag ettermiddag.

– Vi har vært opptatt av noen klare og enkle prioriteringer. Det som trengs er kutt i klimagassutslippene og bygging av grønne næringer, mer rettferdig fordeling og nye skritt mot profitt i velferden. Der har vi ganske enkelt ikke kommet langt nok, sier Kaski til TV 2.

Hun mener det ikke er grunnlag for å løfte forhandlingene opp et nivå.

– Det er ikke grunnlag for å løfte dette til parlamentariske ledere nå, vi har fortsatt mye å snakke om. Her burde det vært forhandlet videre i Finanskomiteen, men når de ber om et møte, sier han ja til et møte, sier Kaski.

Nye møter

Senterpartiet opplyser til TV 2 at forhandlingene løftes opp et nivå fordi de ikke opplever å være nær å løse det mellom de finanspolitiske talspersonene.

Det blir ikke møte mellom forhandlingslederne søndag kveld, får TV 2 opplyst.

Lørdag skrev NTB at partiene har satt seg mål om å bli ferdig med forhandlingene innen mandag morgen.

Det vil gi resten av finanskomiteen god tid til å komme med sine bemerkninger før komiteens budsjettinnstilling skal leveres til Stortinget fredag.

Om den fristen skal kunne overholdes, må en budsjettenighet trolig være på plass senest onsdag.

Kaski sa til TV 2 lørdag at det ikke er noen krise om fristen de har satt seg, ikke holdes.

NRK meldte først at forhandlingene var løftet opp til partiledernivå. Det er ikke riktig. Forhandlingene er løftet opp til parlamentarisk nivå.