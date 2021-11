Åpner for at United kan få tak i drømmesjefen

Mauricio Pochettino-biograf tviler på at stjernetreneren ser på PSG som et langtidsprosjekt.

– Det er åpenbart en vanskelig jobb. Emery, Tuchel og Ancelotti har prøvd før, og disse enorme trenernnavnene har ikke klart å knekke koden.

– For meg er det et sykdomstegn i en klubb, og et tegn på at de ikke gjør ting på rett måte, sier den velrennomerte fotballjournalisten og TV 2-eksperten Guillem Balagué.

Han snakker om Mauricio Pochettinos status i PSG.

Mange mener at argentineren vil være en perfekt manager for Manchester United. Samtidig er meningene delte om jobben han gjør i PSG.

Balagué, som har skrevet bok om den profilerte treneren, er blant dem som mener at han vil være ideell for Manchester United.

POCHETTINO-BIOGRAF: Guillem Balagué fulgte Mauricio Pochettinos 2016/17-sesong i Tottenham fra innsiden. Det ble til boken «Brave New World». Foto: Olof Andersson

– Har det vært kontakt mellom Pochettino og Manchester United?

– Det har vært det, ja – tidligere. Tre samtaler med begge sider. De bestemte seg for å gå en annen retning, svarer han.

– Problemet for Manchester United hvis de vil ha Pochettino – vil være nummer én å overbevise ham, som kanskje vil være det letteste – men det er en stor jobb å få ham ut av PSG, fortsetter Balagué.

Åpner for muligheten

Manchester United har gått ut med at de vil ansette en midlertidig manager ut sesongen.

Balagué vil ikke utelukke at Manchester United da kan få kloen i argentineren.

– Hvis de venter til sommeren: Da kan Manchester United ha samtaler med PSG og Pochettino og prøve å få ham. Jeg mener at de burde det. Men akkurat nå: Ikke kjangs.

Skal man tro storavisen The Times, har 49-åringen fortalt venner at han vil være interessert i jobben til sommeren.

Balagué ser ikke for seg at argentineren blir værende i den franske hovedstaden til evig tid.

– Pochettino er allerede blitt kritisert, og mange utenfor klubben har krevd at Zidane skal komme inn. Men i klubben er de veldig solide på å beholde Pochettino, ifølge Balagué.

49-åringen er bundet til PSG til sommeren 2023.

LEDIG: Zinedine Zidane er foreløpig uten jobb, og er blant dem som er koblet til den ledige stillingen i Manchester United. Her poserer han med La Liga-trofeet i 2020. Foto: GABRIEL BOUYS

– Neppe et langtidsprosjekt

Balagué mener at PSG fremstår som en storklubb sett utenfra, men at de på innsiden faktisk ikke er så store på grunn av dårlig klubbdrift.

– Det betyr at det er vanskelig å lede laget. Så jeg er ikke sikker på om en som Pochettino liker det. Han vil ha større påvirkning på spillerne, spillestilen, måten man gjør ting på og kulturen i klubben. Den rollen er mer redusert enn i Tottenham, forklarer Pochettino-biografen.

Han understreker at stjernetreneren er godt likt av PSG-toppene.

– De innser at han prøver å endre ting, men hvor lenge kan du være i en jobb hvor du innerst inne vet at du ikke kan innføre din kultur og måte å lese spillet på? Derfor tror jeg ikke at det blir et langtidsprosjekt for Pochettino, spekulerer Balagué.

STJERNEGALLERI: Hvordan Mauricio Pochettino får Neymar, Kylian Mbappé og Lionel Messi til å spille sammen vurderes med argusøyne av kritikerne. Da han byttet sistnevnte ut i en ligakamp i september, skapte det overskrifter verden rundt. Foto: FRANCK FIFE

Får kritikk og bor på hotell

Argentineren snakket nylig om de enorme forventningene i Paris. De leder Ligue 1 med klar margin, men likevel er ikke alle som følger klubben fornøyd.

– Denne sesongen er viktig, og alle mener at vi bør vinne kampene før vi spiller. Etter ett minutt, hvis du ikke har scoret tre, fire eller fem mål, er skuffelsen enorm, sa Pochettino til The Guardian – uten en antydning til et smil, ifølge avisen.

Etter snart elleve måneder i den franske hovedstaden bor han fortsatt på hotell.

Konen Karina, sønnen Maurizio – som spiller for Watfords U23-lag – og hunden Sansa bor fortsatt i London.

Situasjonen er ikke ideell for en familiemann, skriver The Guardian. Hans eldste sønn, Sebastiano, er imidlertid med ham i Paris som fysisk trener for klubben.

– Situasjonen er litt rar, siteres Pochettino på.

– Det er ikke lett, men vi vil se hva som skjer. Hvis jeg kan finne meg en leilighet eller et hus, flytter jeg snart. På grunn av koronaviruset og nedstengingen var det vanskelig å finne den rette boligen. Men jeg har det bra og er på et bra sted. Den positive siden er at jeg har funnet veldig fine folk på hotellet. Nå er vi som en familie. Det er utrolig hvordan de ansatte behandler meg, forteller han.

Tirsdag: Se Villarreal-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play fra kl. 18.00.

Onsdag: Se Manchester City-PSG på TV 2 Sport 1 eller TV 2 Play fra kl. 20.45.