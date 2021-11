Northug snur etter vanvittig løp: – Fikk dramaet vi ønsket

Harald Østberg Amundsen (23) avsluttet best og tok seieren på søndagens 15 kilometer i fri teknikk på Beitostølen. Han slo Sjur Røthe (33) med 2,4 sekunder.

Ingen greide å holde tritt med Amundsens skigåing på tampen. Røthes løp var uansett en stor opptur etter at han brøt lørdagens klassiske renn.

Emil Iversen ble treer og slått med 13,4 sekunder. Trønderen ledet halvveis 2,2 sekunder foran Røthe.

Neste helg er det verdenscupåpning i finske Ruka. Der står sprint, 15 kilometer klassisk og en like lang jaktstart i fri teknikk på programmet.

– Konklusjonen er at Harald Østberg Amundsen får den siste plassen i Ruka. Det er jeg 99 prosent sikker på. Moseby går et godt renn og bør få prøve seg på Lillehammer uavhengig av hvordan det går på Gålå. Han er fortsatt med i OL-diskusjonen. Jeg synes også at Sjur Røthe og Pål Golberg hever seg veldig, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

Petter Northug ville lørdag gi den siste Ruka-plassen til Håvard Moseby. Etter Amundsens vanvittige løp snur han.

– Det som overrasker meg mest er at Sjur Røthe kommer tilbake fra en skuffende dag. Golberg leverte også, så han vil benytte plassen sin i Ruka. Røthe får klarsignal til Davos, mens Amundsen får den siste plassen til Ruka. Vi fikk det dramaet vi ønsket. Det kom noen veteraner som satte skapet på plass, sier Northug.