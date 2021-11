Pepsi om «hemmelig» endring: – En del av en agenda

Tidligere denne uken skrev Nettavisen om at brusgiganten PepsiCo har endret oppskriften på vanlig Pepsi med sukker og 7up.

Avisen hadde også snakket med en Pepsi-fan som reagerte på at dette var gjort uten å informere forbrukerne. Etiketten på flasken er endret, men det er ikke informert på annen måte.

I Norge er det Ringnes som produserer Pepsi for Pepsico. Endringen som er gjort er at 30 prosent av det hvite sukkeret i original Pepsi er fjernet, og i den nye oppskriften er det i stedet lagt til søtstoffene acesulfam K og sukralose.

– Ikke ansett som nødvendig

På spørsmål om hvorfor de valgte å ikke informere om endringen annet enn å endre ingredienslisten på flasken, svarer Ringnes at de ikke anså det som nødvendig.

– Beslutningen som ble tatt var at det var tilstrekkelig å endre ingredienslisten på flasken. Det ble ikke ansett som nødvendig å varsle på annen måte, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard, til TV 2.

Kommunikasjonssjefen forteller at de har fått en del reaksjoner på endringen.

– Jeg sjekket på fredag, og da hadde kommet rundt et tyvetalls reaksjoner. Det er mer enn vi pleier å få, men ikke enormt mange. Noen reaksjoner vil det alltid være når man endrer en smak. Jeg håper at de fleste vil like endringen og sette pris på at brusen inneholder mindre sukker.

– Så forstår vi selvfølgelig at det er noen som synes smaken endres noe, men vi tror at det er noe folk venner seg til relativt raskt. Du skal være god for å smake forskjell.

– Er det planer om å kutte ut vanlig Pepsi helt etter hvert?

– Sukkerholdig Pepsi vil ha en plass i butikkhylla også fremover. Utover det kommenterer vi ikke våre kommersielle planer.

For et par år siden endret PepsiCo også innholdet i 7up. Bruusgaard sier dette også er et relativt lite produkt i Norge, og at det så langt han vet ikke har vært store endringer i salget etter endringen.

En del av en langsiktig plan

Til TV 2 svarer sjefen for PepsiCo Norden, Ylva Freiesleben, at endringen skjer som del av en langsiktig plan.

– Som en del av vår agenda knyttet til bærekraft prioriterer vi mindre kalorier og lavere andel sukker for å hjelpe forbrukerne med å redusere mengden tilsatt sukker i kostholdet.

Brusgiganten, som i alle år har knivet med Coca-Cola, har et mål de har planer om å nå i 2025.

– Da skal minst to tredjedeler av vår globale drikkeportefølje ha 100 kalorier eller færre fra tilsatt sukker per 33 centiliter boks.

Freiesleben vedgår at de har fått en del klager etter at endringen ble kjent for forbrukerne.

– Ja, noen reaksjoner er alltid forventet når man endrer innholdet i et produkt. Det er alltid uheldig hvis kunder ikke er fornøyde, men vi håper at den store majoriteten vil foretrekke smaken og samtidig støtte sukkerreduseringen. Vi er fortsatt forpliktet til å prioritere lavere kaloriinnhold og mindre sukker for å hjelpe forbrukerne med å redusere mengden tilsatt sukker i kostholdet.

Norske Ringnes har et mål om at 90 prosent av brusen deres skal være sukkerfri innen utgangen av neste år. I dag er de nesten på målet, rundt 87 prosent av brusen de selger er uten sukker. Ingen av deres nye produkter skal inneholde sukker.

– Av Pepsi Cola er 98,4 prosent av salget Pepsi Max, mens bare 1,6 prosent er vanlig Pepsi. Så Pepsi med sukker er et veldig lite produkt, sammenlignet med sukkerfri Max.