Mener Conte hadde endret laget drastisk etter fem-seks treningsøkter

– Å ha en visjon om at Ole Gunnar Solskjær skal bygge klubben og sitte der i tolv-15 år. Det er noe av det dummeste jeg har hørt, er den klare beskjeden fra TV 2s fotballekspert Morten Langli.

Det er ikke første gang Langli er kritisk til Manchester United denne sesongen. TV 2s ekspert har ved flere anledninger stilt spørsmålstegn til taktikken, spillernes utvikling og lagets form.

Da laget lå på sjuendeplass i oktober, uttalte Langli følgende:

– Manchester United har nesten en god tabellposisjon med tanke på hvordan de har spilt.

Her forlater Solskjær treningsanlegget

For Langli er det helt utrolig at ikke Manchester United har gjort som klubbene de konkurrer mot. Det var også grobunnen for sitatet du leste innledningsvis i saken.

– Se på disse klubbene som bytter trener hele tiden. Om det er Bayern München, Juventus, Chelsea eller Real Madrid. De vinner titler!

– De skulle selvfølgelig tatt grep og fått inn en trener mye tidligere denne sesongen. De kunne for eksempel hentet Antonio Conte. Han hadde endret strukturen og spillet på det laget etter fem-seks dager på treningsfeltet, det er jeg helt overbevist over, sier Langli nådeløst.

TOO LATE: Antonio Conte var ledig på markedet for få uker siden. Så ble han snappet opp av Tottenham. Foto: Mark Pain

– Folk snakker om langtidsprosjekter. Den tiden er død for lenge siden

Langli peker på flere klubber som har lyktes i å snu om på hele klubben etter at «riktige» managere ble hentet inn.

– Se på Graham Potter da! Brighton-gutta triller ballen bakfra, de ser jo ut som Franco Baresi, Franz Beckenbauer og Virgil van Dijk når de triller ut bakfra.

– Se på Thomas Tuchel sist sesong da han tok over etter Frank Lampard. Var det snakk om at han trengte tid da, eller? Fem-seks dager på treningsfeltet, så var det pang. Sånn jobber topptrenere. Han forvandlet den spillerstallen til å bli det beste laget i Europa. Det skjedde i løpet av 10-14 dager! Folk snakker om langtidsprosjekter. Den tiden er død for lenge siden. Her er det inn og hente de beste trenerne.

– Jeg ser ikke én spiller som har utviklet seg

TV 2s ekspert kan ikke se én spiller som har tatt steg

En annen ting Morten Langli setter søkelyset på, er planene rundt de store signeringene.

– Du har alle disse spillerne de har kjøpt inn til en rolle i laget. Når du henter Donny van de Beek, han var en av de mest ettertraktede spillerne i verden. Han kommer til United, og så er det ingen plan for hvordan de skal bruke ham. Akkurat det samme skjedde denne sesongen med Jadon Sancho. Hele fotball-verden lå flate etter ham. Han kommer til United og blir ikke brukt, konstaterer Langli.

TV 2s ekspert reagerer også på utviklingen til spillerne som har vært i klubben siden Solskjær tok over i 2019.

– Jeg kan ikke se én spiller som har blitt bedre under Solskjær. Han har fått slike problemer i fanget hele veien. Paul Pogba ser ut som en verdensklassespiller på landslaget, på klubblaget er han super-variabel. Det er mange slike problemer knyttet til de store spillerne, mener Langli.

Solskjær vant ingen trofeer i løpet av sin tid i Manchester United, men det var nære på. Etter å ha tapt fire semifinaler klarte Solskjær å ta United til finalen i Europa League. Der ble det tap mot Villarreal.

– Etter 18 måneder var det ganske klart at det ikke var taktisk fremgang. Man så ikke nok spillere forbedre seg, sier ESPN-reporteren Mark Ogden til TV 2.

– Å gi ham en treårskontrakt var galt. Han ble belønnet for veldig sakte fremgang. United må vinne trofeer, og det så aldri helt ut som de kunne vinne dem under Ole, mener han.

Mener Solskjær burde tenkt annerledes

Etter Watford-tapet ligger Manchester United på sjuendeplass, tolv poeng bak serieleder Chelsea.

Målforskjellen er 20-21, noe som gir -1 i målforskjell. Noe av det Langli har pekt mest på denne sesongen er hvordan klubben har spilt mot etablert forsvar.

– De har hatt et problem mot etablert forsvar gjennom hele Solskjærs tid. De har ikke blitt bedre på det, det er det ingen tvil om, sier Langli.

– Teamet er for dårlig, skytert Kåre Ingebrigtsen inn i TV 2s studio.

– Men det er merkelig at trenerteamet skal være så dårlig. Det må han jo ha valgt selv? Men jeg er enig i at filosofien til dem som er der er veldig lik. Han skal lede laget sammen med Michael Carrick og Darren Fletcher, som er to spillere fra samme generasjon. Også har du Mike Phelan, som var der under Sir Alex Ferguson.

– Der var Ferguson god i perioder av karrieren hvor han trengte inspirasjon eller følte fotballen hadde gått videre.

Da Ferguson skulle utfordre Arsenal og Chelsea på 2000-tallet, hentet han inn portugisiske Carlos Quieroz. Sammen tok de United tilbake til toppen. Da Quieroz dro videre ble nederlandske René Meulensteen hentet inn.

Mens nederlenderen styrte førstelagets treninger, vant klubben Premier League fem ganger.

– Jeg er overrasket over at de har satt sammen et team av så mange like typer, med samme bakgrunn. At de ikke har hentet impulser utenfra, sier Langli.

JUBEL: Carlos Quieroz og Sir Alex Ferguson løfter Champions League-trofeet etter å ha slått Chelsea i finalen i 2008. Foto: Sergey Ponomarev

Få følger Manchester United tettere enn ESPN-reporteren Mark Ogden. Han mener i likhet med Langli at trenerstaben til United ikke var god nok, og synes at klubben lot seg rive med av Solskjærs fantastiske start som vikar.

– På lang sikt hadde han ikke en god nok stamtavle til å lede en klubb av Manchester Uniteds størrelse, sier Ogden til TV 2.

– Du ser hvem han kjempet mot. Klopp, Tuchel og Guardiola, elitetrenere. Til syvende og sist var hans taktiske ferdigheter, og trenerstaben hans – jeg synes han var for lojale mot dem, som ikke var elitetrenere – de klarte ikke å ta spillerne til et nytt nivå, fortsetter ESPN-reporteren til TV 2.

Denne sesongen har forsvarsspillerne sett ut som skygger av seg selv.

Ogden legger skylden på den taktiske organiseringen og dårlig arbeid på treningsfeltet. Ogden mener også å sitte på informasjon om at ting kunne vært annerledes.

– Jeg ble fortalt at Ole ble tilbudt muligheten til å forbedre trenerapparatet, men at han avslo. Han fikk sjansen til å hente inn en defensiv ekspert, men han tok den ikke, hevder Ogden.