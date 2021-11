Slik endte «Solskjær-tabellen»

Kun to lag har prestert bedre enn Manchester United etter at Ole Gunnar Solskjær tok over ledelsen i klubben.

Øyvind Alsaker mener Solskjær har brakt verdigheten tilbake til Manchester United. Se intervjuet i videovinduet øverst!

19. desember 2018 ble Ole Gunnar Solskjær ansatt som midlertidig manager i Manchester United.

Nordmannen ble en umiddelbar suksess. Etter å ha vunnet 14 av sine første 19 kamper ble han belønnet med fast jobb som manager i klubben.

Søndag tok eventyret slutt. 1068 dager etter at returnerte til klubben.

Her forlater Solskjær treningsanlegget

Liverpool og Manchester City har dominert engelsk fotball i denne perioden. Bak dem har Chelsea og Manchester United jobbet hardt for å henge seg på dominansen.

Chelsea måtte bytte ut klubbhelten Frank Lampard med Thomas Tuchel for å få heng, mens United har stått ved Ole Gunnar Solskjær. Frem til søndag.

– Det måtte komme. Det er egentlig forbausende hvor mye som skulle til. Det var ingen tvil om at det styrerommet var ekstremt interessert i at det skulle lykkes nok til at prosjektet kunne fortsette, men nå var det kommet dit at det gikk ikke lenger, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Tallenes tale om Solskjærs regjeringstid er klar. Liverpool og Manchester City ble for store, men det er faktisk kun de to klubbene som har prestert bedre enn Solskjærs United. Etter 109 spilte Premier League-kamper står Chelsea med like mange poeng, mens Arsenal og Tottenham kommer hanglende bak.

Liverpool vinner altså Solskjær-tabellen, men de har også spilt én kamp mer enn Manchester City i den gjeldende perioden. City har derfor det høyeste poengsnittet. Med seier søndag hadde City klatret forbi Klopps menn.