Tror ikke Ronaldo var en del av Solskjærs plan: – Det har kostet ham jobben

Knappe tre måneder etter at Manchester United hentet tilbake Cristiano Ronaldo er Ole Gunnar Solskjær ferdig som manager i klubben. TV 2s fotballkommentar Øyvind Alsaker er usikker på om Solskjær i det hele tatt ønsket å hente fotballstjernen.

– Var Cristiano Ronaldo en spiller Manchester United burde hentet? og var Solskjær egentlig så interessert i det?, spør Alsaker under TV 2s spesialsending i forbindelse med at Solskjær er ferdig som United-manager.

– Jeg tror den signeringen ikke var helt i tråd med det Solskjær-prosjektet vi har sett fram til nå. Kanskje ligger det noe der at han kanskje ble tvunget og måtte avvike fra sin ideelle plan, og det har kostet ham jobben nå da, poengterer TV 2s kommentator.

Alsaker mener Ronaldos inntreden i United-garderoben kan ha hatt en negativ effekt for flere av spillerne, og at det har vært ødeleggende for dynamikken og hierarkiet i laget.

– Jeg tror han tar veldig mye plass i den garderoben, og han er der mest for seg selv. Han gjør også at Bruno Fernandes ikke lenger er den viktigste spilleren i laget. Hva gjør det med Bruno? Han brente jo straffespark, etter å ha satt den ene etter den andre, med Ronaldo stirrende i ryggen, sier Alsaker og legger til:

– Jeg tror også Maguires stemme blir svekket, fordi Cristiano Ronaldo er Cristiano Ronaldo. Han er jo større enn Solskjær også.

– Noen mister sin plass i garderoben

Kåre Ingebrigtsen gjestet TV 2s spesialsending, og er enig i Alsakers tanker rundt Cristiano Ronaldo.

– Man ser på hva Solskjær har prøvd å bygge med Sancho inn og en yngre gruppe med masse energi og stor løpskraft. Så plasserer du Ronaldo inn i det, og da tenker man litt sånn «ja vel?». Noen mister sin plass i garderoben og noen mister sin plass i laget. Så spørs det om det har vært verdt det, sier Ingebrigtsen og utdyper:

– Ja, han scorer mål, men i Solskjær sin plan er spørsmålet om det var rett å hente ham. Han er en fantastisk spiller og målscorer, men var det det Solskjær trengte akkurat nå?

Ingebrigtsen trekker frem mangel på kontinuitet som noe av det som har vært et problem for Solskjær i sin tid som United-manager.

– Om du ser på City og Liverpool, de spiller med det samme laget som de gjorde for tre år siden. Det er kontinuitet hele veien. På et eller annet tidspunkt måtte Ole Gunnar komme dit også. De bytter for mye i troppen sin og det gjør at kontinuiteten forsvinner. Da klarer du ikke å ta igjen City og Liverpool da.

Flere spillere har sviktet

I tillegg til Ronaldo, har Solskjær hentet Harry Maguire, Bruno Fernandes, Aaaron Wan-Bissaka, Daniel James, Donny van de Beek, Amad Diallo, Alex Telles, Facundo Pellistri, Edinson Cavani, Jadon Sancho og Raphaël Varane.

Alsaker mener flere av disse har sviktet i det siste.

– Wan-Bissaka er ikke god nok. Luke Shaw ser ikke ut, selv om han ikke er hentet av Solskjær er han en av dem som Solskjær hadde løftet til et nytt nivå. Så hvorfor er han på det laveste nivået jeg kan huske å ha sett ham på nå?, spør Alsaker.

– Hva med Harry Maguire? Han var sett på som en solid midtstopper, og det trengte United. Han har vært helt fryktelig i denne perioden. Sancho har ikke bidratt på noen måte, og det er en spiller Solskjær jaktet i over ett år og endelig fikk til klubben for en skyhøy pris. Ikke et eneste bidrag har han hatt - og nå er Solskjær ute, fortsetter TV 2s kommentator og kommer tilbake til Ronaldo:

– Cristiano Ronaldo er den som scorer målene og vinner kamper for Manchester United, men som også er en luksusspiller litt på vei ned. Han mangler en del av det han hadde før. Han har fremdeles avslutteregenskaper i boks som ingen andre, men utover det er bidraget lite.