– Hun kunne strøket med eller blitt invalid

Det ble et svært emosjonelt comeback for Kari Øyre Slind.

For knapt fire måneder siden falt Kari Øyre Slind (30) ni meter ned fra en klatrevegg. Fallet endte med brudd i ankelen, en trøkk i hodet, bristet ribbein, avrevne leddbånd og muskelavrivning i setet.

Søndag var hun tilbake i langrennssirkuset. Øyre Slind kjempet mot tårene da hun kom i mål til 15. plass. Det var heldigvis gledestårer denne gangen.

– Jeg tror det er mitt største øyeblikk på ski.

– Det skulle ikke bli så emojonelt. Jeg begynte å grine på den første runden. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle bli så emosjonelt, sier Slind.

Hun ble omfavnet av storesøstrene Astrid og Silje i målområdet.

– Kari kunne strøket med eller blitt invalid. Det er et mirakel at hun er på startstreken. Det er ganske typisk at hun går fort med en gang, sier Astrid.

EMOSJONELT: Astrid Øyre Slind (hvitt pannebånd) trøster søster Kari Øyre Slind som gråt av glede etter alt trøbbelet etter skade før comebacket under langrennet for damene på Beitostølen. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

Glemte å feste sikring

Klatreulykken skjedde da Slind skulle prøve seg på en rute på et klatresenter på Oppdal. Først da hun var ni meter oppe i veggen, merket hun at noe var galt:

– Akkurat da jeg mistet taket, så kjente jeg at jeg ikke hang fast i veggen. Så da falt jeg bakover, og ni meter rett ned, fortalte Øyre Slind til TV 2 i september.

Øyre Slind hadde glemt å feste sikringen, og deiset rett ned i et hardt gulv.

– Mitt største øyeblikk

Hun forteller at det har vært en lang vei tilbake. Å gå på Beitostølen har vært motivasjonen hele veien.

– Med en gang var jeg veldig klar på at jeg skulle gå på Beito, men jeg tror ikke man skjønner helt selv hva kroppen har gått gjennom. Man er så vant til å tenke på hva man skal trene mot og hva man skal gjøre. Det var veldig stort å få gå her i dag, sier Slind, som først de siste ukene har trappet opp den spesifikke treningen.

– Det har vært ufattelig mange timer på en ergometersykkel hvor jeg ikke fikk lov til å ha motstand på. Det handlet om å bygge seg gradvis opp. Etter hvert tålte kroppen mer og mer. Det var først da jeg dro til Mallorca for tre-fire uker siden at jeg fikk trent ordentlig på rulleski. Det har gått veldig fort etter det, sier hun.

På Beitostølen gikk det så fort at det holdt til en imponerende 15. plass. Nå vil hun matche seg forsiktig før jul for å være bedre rustet på nyåret.

– Planen er at jeg ikke skal gå så mye på ski, for jeg føler meg som en bambi på isen.