– Solskjær gjorde klubben til det mange vil den skal være

Ydmykelsen mot Watford skulle vise seg å være spikeren i kisten for Ole Gunnar Solskjær.

Søndag kom pressemeldingen fra Manchester United om at nordmannens tid i klubben er over.

Slik oppsummerer Alsaker tiden til Solskjær

Klubbhelten fra Champions League-finalen i 1999 har hatt to tøffe måneder og måtte tåle mer og mer buing fra tribunene. Til slutt hadde ikke klubben noe valg.

Selv om de to siste månedene har vært forferdelige, mener noen av de som har fulgt Solskjær tettest at det er nok av positive ting å trekke frem også.

– Jeg vil gjerne borre litt i det og være litt mer analytisk. Jeg mener det har skjedd positive ting underveis her. Han har kvittet seg med en god del spillere som bare satt og hevet lønn. Det åpnet for at de kunne hente unge spillere. Jeg synes spillerstallen ser mer homogen ut nå, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Ole Gunnar har brakt verdigheten tilbake til Manchester United etter at José Mourinho rev den ned ganske ettertrykkelig. Han har tatt dem fra sjetteplass til tredje- og andreplass. Det har vært en stigning som har gitt et håp om at han kunne ta dem det siste steget. Men det skulle vise seg å bli alt for stort for Ole Gunnar Solskjær, sier TV 2-kommentatoren.

Manchester United-legende Gary Neville tok til Twitter for å vise sin takknemlighet for Solskjærs jobb.

Thank you Ole. You did us proud . The last two months were tough but before that you restored some soul into the club. ❤️ pic.twitter.com/cseYVIFgqK — Gary Neville (@GNev2) November 21, 2021

– Har vært en identitetskrise siden 2013

Ole Gunnar Solskjær hadde fortid som reservelagstrener i Manchester United, Molde-sjef og Cardiff-sjef, da han ble hentet inn for å lede en av verdens største fotballklubber.

– Det var jo det første spørsmålet man stilte seg da klubben ansatte en så umerittert manager. Har han den samme kapasiteten som Pep Guardiola og Jürgen Klopp? Nå nesten tre år etterpå, er vel svaret nei på det, sier journalist i United.no, Eivind B. Holth.

Helt siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013 har United jobbet med å gjenskape skottens triumfer. David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho forsøkte seg alle før Ole Gunnar Solskjær.

– Solskjærs største styrke og det han trolig vil bli husket for på Old Trafford er nok det han gjorde internt i klubben. Man snakker mye om DNA og identitet i Manchester. Med Ferguson som manager i 26 år hadde klubben en tydelig stil. Nå har de vært i en identitetskrise siden 2013. Solskjær kom inn og trykket på de riktige knappene og gjorde klubben til det mange vil at de skal være igjen. En slag familieklubb, til tross for at de er en av verdens største klubber, sier United-journalisten.

– Mye av det som har skjedd bak kulissene har ikke vi sett, men det er ingen tvil om at Solskjær har brakt supporterne nærmere klubben igjen. Også er det en veldig stor spenning til om klubben nå klarer å forvalte og videreføre den kulturen Solskjær har bygget opp, sier Holth.

Øyvind Alsaker er helt enig i Holths poenger.

– Han er så godt likt på Old Trafford, så vil jeg tro at mange vil si at han ikke hadde det som skulle til for å slå de største, men han har gjort en del bra ting her. Man får aldri ødelagt fansens forhold til Solskjær, sier Alsaker.