Helene Marie Fossesholm står over også søndagens renn på Beitostølen. Hun følte seg rufsete før lørdagens renn og valgte å trene lett. Situasjonen er ikke blitt bedre over natten.

– Hun er fortsatt litt "rufsete" og reiser derfor hjem. Tiril og Lotta Weng går ikke i dag med tanke på videre forberedelser, sier landslagstrener Ole Morten Iversen i en pressemelding.

TV 2-ekspert Petter Northug er bekymret for Fossesholm.

– Det er noe vi ikke får vite, sier Northug.

Fossesholm ble syk under landslagets høydesamling i september. Hun var heller ikke med da langrennsjentene reiste til Italia på høydeopphold i slutten av oktober.

– Det tyder på at den lille smellen fortsatt sitter i. Vi vet ikke hva det er, men jeg vet selv at det kan ta lang tid å komme tilbake etter et mislykket høydeopphold hvor man tråkker litt for hardt på gassen og blir syk, sier TV 2-eksperten.

– Hvordan opplevde du Fossesholm på torsdagens pressetreff?

– Det virker som hun hadde høye skuldre. Det lyste energi av mange av utøverne, men hun hadde høye skuldre og visste ikke helt hvor hun sto. Da er det noe som ikke stemmer. Det har vært pratet om trenerbytte, høydeopphold og sykdom. Totalbildet tyder på at ting ikke er som det skal, sier Northug.

I tillegg til Fossesholm har Anne Kjersti Kalvå, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng bestemt seg for ikke å gå søndagens 10 kilometer. På herresiden har Sindre Bjørnestad Skar trukket seg grunnet magevondt.