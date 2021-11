Hamstrer cannabis før nedstengingen

SALZBURG (TV 2): Fra mandag av må cannabis-utsalget stenge, akkurat som de fleste andre butikker i Østerrike. – Jeg synes nedstengningen kommer for sent, sier Sarah König (19).

Julehandelen går sin gang i de trange gåtgatene i Salzburg, også i butikken Hemps Vienna. Folk stikker innom for å sikre seg cannabisolje, eller andre produkter av cannabis. I hyllene står glass med ulike former for cannabis. På disken er det tilbud på «joint to go», en for halvannen euro, rundt 15 kroner.

Også for denne butikken kommer nedstengingen på verst mulig tidspunkt. Julehandelen er årets viktigste periode.

– Dette er jo perfekt timing, sier butikksjef Michael ironisk.

Alle butikkene i Østerrike har forberedt seg på den intense julehandelen.

TUNGT: For Michael i butikken Hemps kommer nedstengingen på et dårlig tidspunkt. Julesesongen er høysesong også for cannabis-produkter. CANNABIS: I alle former og fasonger. LOVLIG: Siden 2016 er det lovlig med medisinsk bruk av cannabis og marijuana i Østerrike. HAMSTRER: Mange var innom butikken for å sikre seg det de trenger av cannabis-produkter for de neste ukene. JULEHANDEL: Travelt i Salzburgs gater.

– Butikkene har bestilt mye varer som de nå sitter med. Vi håper at at gjenåpningen skjer den 13. desember og at vi kan jobbe videre da.

Butikksjef Michael åpner ivrig glassene med cannabis. Den karakteristiske lukten siver ut i butikklokalet. Mange er innom for å sikre seg cannabis for å sovne, lindre smerter eller angst. Siden 2016 er medisinsk bruk av cannabis og marijuana lovlig i Østerrike.

– Hva har du kjøpt?

– Å, ikke noe spesielt. Bare det vanlige, ler studenten Sarah König (19). Hun har blant annet sikret seg rullepapir for «joints» i stort format.

Hun kommer til å fortsette å ha digital undervisning de neste ukene, så livet blir ikke så veldig annerledes for henne. Sarah støtter avgjørelsen om å stenge ned landet.

– Jeg synes det er viktig, men jeg synes avgjørelsen kommer sent. Tallene har vært kjent lenge.

ENIG: Student Sarah König synes det er en klok avgjørelse å stenge ned Østerrike. JULEMARKED: Også utendørs julemarkeder må stenge i Østerrike fra mandag av. LYS i MØRKET: For mange er et besøk på julemarkedet en tradisjon. Men denne førjulstiden blir annerledes.

Tvinges til vaksinering

Sarah sikter til eksplosjonen i smittetallene. De siste dagene har tallene ligget på rundt 15 000 nye smittede hver dag. Dødstallene er høye for et land med i underkant av ni millioner innbyggere, mellom 40 og 50 døde hvert døgn de siste dagene. Tallene var bakgrunnen til at regjeringen valgte å stenge ned Østerrike for fjerde gang. For uvaksinerte kommer nedstengingen til å vare en måned.

Fra februar venter obligatorisk vaksinering for å hindre nye smittebølger, et omstridt vedtak.

– Jeg vet ikke om det er riktig vei å gå og tvinge folk til noe. Men vi får se hvordan det går, sier Sarah.

Det er usikkert hvordan tvungen vaksinering skal gjennomføres, men det vil være straffbart å unndra seg koronavaksinen. Bøter og i verste fall fengselsstraff blir trolig innført for brudd på reglene. De siste dagene har antallet som har vaksinert seg for første gang økt med nesten 140 000 personer.

TAPER: For keramiker Gerhard Oberholtzner betyr nedstengingen katastrofe for økonomien. Han selger halvparten av det han lager i året på markedet. KORONAPASS: Streng adgangskontroll på markedet inntil det stenger. KORONAPASS: Østerrike har to ulike koronapass. 2G-passet gis bare til fullvaksinerte. KERAMIKK: Gerhards keramikkfigurer er populære julegaver. LOKALE: I motsetning til mange julemarkeder er markedet i Salzburg fullt av lokale produsenter av mat og annet. JULEGAVER: Mange sikret seg årets julegaver før markedet stenger.

– Økonomisk katastrofe

På byens julemarked er det streng adgangskontroll. Etter å ha vist koronapass får du et blått armbånd som gir deg adgang til julemarkedet. Lukten av glühwein henger over markedet. I motsetning til mange andre steder i Europa, er dette et marked med mange lokale produsenter av både matvarer, gaver og julepynt. Med de historiske bygningene som omkranser julemarkedet og alle julelysene gir markedet en helt spesiell julestemning.

Også utendørs julemarkeder må stenge. Det betyr tapte inntekter for keramikeren Gerhard OberOberholtzner, og konsekvensene er store.

– Da er det bare å stenge boden og gå hjem. Dessverre, sier han.

– Hva betyr det for deg?

– Det er en økonomisk katastrofe. Boden kan forsørge meg i et halvt år. Jeg lager keramikken selv og selger for et halvt år før jul.

Over to millioner mennesker er ikke vaksinert. Politisk motstand mot vaksiner, kombinert med desinformasjon er to grunner til det. Gerhard forteller om falske nyheter som sirkulerer på nettet, og som enkelte tar alvorlig. Noen selvmedisinerer seg for Covid-19.

– Folk tar markmiddel for hester og dør av det. Helt ufattelig.

JULEGLEDE: Jessica gleder seg til jul, tross alt. Men hun er forberedt på at færre kan samles til julefeiring i år også. SALZBURG: Fra mandag av blir disse gatene nesten folketomme. Folk skal holde seg hjemme, trolig fram til 13. desember. SISTE NATT: Fra midnatt natt til mandag går Østerrike igjen i lockdown.

Skoler skal holde åpent, men det er ikke frammøteplikt, og hjemmeskole anbefales. Uvaksinerte må holde seg hjemme i en måned. Det går mot en spesiell jul. Jessica (15) gleder seg likevel.

– Ja, jeg gleder meg veldig til jul. Vi kan ikke være sammen med så mange som vanlig, men det blir fint likevel.