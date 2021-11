Politisk avtale i Sudan – statsministeren gjeninnsettes

Militære og sivile ledere i Sudan har inngått en avtale som innebærer at statsminister Abdalla Hamdok gjeninnsettes og sivile ledere blir løslatt.

– En politisk avtale er inngått mellom general Burhan, Abdalla Hamdok, politiske krefter og sivile organisasjoner slik at Hamdok kan vende tilbake til sin stilling, og slik at politiske fanger blir løslatt, sier den sudanske megleren Fadlallah Burma søndag morgen.

Hamdok ble satt i husarrest under et militærkupp i slutten av oktober. En rekke andre sivile ledere ble kastet i fengsel, mens landets øverste general kunngjorde at både regjeringen og overgangsrådet var oppløst.

Overgangsrådet ble etablert etter at det forrige regimet falt etter langvarige masseprotester i 2019. Det skulle lede landet fram til demokratiske valg i 2023.