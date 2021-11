Eksperter: Dette er mannen som bør erstatte Ole Gunnar Solskjær

Ifølge flere pålitelige medier er Ole Gunnar Solskjær er ferdig som Manchester United-manager, og jakten på hans arvtaker er i gang.

Det eneste som gjenstår er bekreftelsen fra klubben, som er ventet å komme søndag.

– Det er vel bare Zidane av åpenbare størrelser som kan gå inn umiddelbart og begeistre nok. Så får vi se om de som jobber der er dyktig nok til å finne rett person. Det har de ikke vært tidligere, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Ifølge The Times har klubben intensivert jakten på tidligere Real Madrid-manager Zinedine Zidane. Han kjenner sommerens stjernesigneringer Raphael Varane og Cristiano Ronaldo svært godt fra tiden i Madrid.

Anbefaler Pochettino

Andre alternativer skal være Erik ten Hag, Brendan Rodgers og Mauricio Pochettino. Pochettino og ten Hag er de Stamsø-Møller holder høyest i kurs.

– Pochettino har vel tidligere vært øremerket som den som passet best av Ferguson, og så har du ten Hag i Ajax som har begeistret meg. Det de har gjort i Champions League er nok til å vise at han fortjener en skikkelig stor jobb. Så har du en som Graham Potter, som har bevist at han er en kjempegod fagmann, men jeg tipper de vil ha et større navn, sier han.

Også Erik Huseklepp mener Pochettino er en mann å gå for.

– Jeg heller mot Pochettino. Det har vært skrevet om at han ønsker seg den jobben. Hvis han er på vei ut portene og henger i en litt tynn tråd i PSG, tror jeg han er en veldig passende managertype for Manchester United, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Men noen «quick fix» ser han ikke for seg.

– Da må han få tid på seg, for Pochettino bruker nok litt tid på å bygge opp det han ønsker. Pochettino har vist tidligere at han kan ta et lag som Tottenham til nye høyder. Her har han enda bedre forutsetninger, mener Huseklepp.

– Koster

Tidligere topptrener og fotballanalytiker Øyvind Eide mener også at Pochettino vil være en god ansettelse.

– Men han koster sikkert litt penger å kjøpe fri, påpeker Eide.

– Det vil også være midler som en ny manager kanskje ville brukt i januarvinduet for å tilpasse stallen til sin egen. Sånn sett vil Zidane som «free transfer» være et bedre valg, for da har han muligheter og økonomiske muskler til å få noen nye spillere i januar, argumenterer han, og tar til orde for at laget trenger en ny høyreback og sentral midtbanespiller.

– Men det må være midler til det. Jeg er redd de midlene kanskje brukes opp på en som Pochettino, sier Eide.