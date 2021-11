Hevder Solskjær kan få nesten 90 millioner i sluttpakke

I august signerte Ole Gunnar Solskjær ny kontrakt med Manchester United. Nå er hans tid i Manchester forbi, ifølge The Times. Det eneste som gjenstår er å forhandle om sluttpakke.

Storavisen hevder Manchester United-styret lørdag kveld bestemte seg for å sparke nordmannen fra jobben som manager. TV 2 får også opplyst at beslutningen nå er tatt.

Det samme melder Manchester Evening News, som skriver at det er forventet at teknisk direktør Darren Fletcher overtar midlertidig.

Ifølge avisen er det nå en lukrativ sluttpakke som venter Solskjær, fordi hans nye kontrakt inneholder en klausul som gir ett års lønn i kompensasjon dersom han får sparken.

The Times mener å vite at det koster 7,5 millioner pund å avslutte kontrakten tre år for tidlig. Det vil si at Solskjær kommer til å motta 89 millioner kroner i sluttpakke.

Etter 1-4-tapet mot Watford lørdag fikk Solskjør spørsmål om han ville hatt forståelse for at styret ønsket en ny manager etter siste tids resultater.

– Jeg jobber for og med klubben. Jeg har vært her i 18 år, og vi har en god kommunikasjon. Om klubben tenker å gjøre noen endringer, er det en samtale mellom meg og klubben, og ikke meg og deg, sa Solskjær.

På spørsmål om hvor bekymret han er for å miste jobben, svarer han:

– Det er ikke min jobb å bekymre meg over. Jeg jobber så hardt og godt som jeg kan sammen med det fantastiske støtteapparatet jeg har. Vi har fantastiske spillere, men for øyeblikket får vi ikke gode resultater. Jeg skjønner spørsmålet ditt, men jeg kommer ikke til å diskutere det med deg.

Ifølge The Times har klubben intensivert jakten på tidligere Real Madrid-manager Zinedine Zidane. Han kjenner sommerens stjernesigneringen Raphael Varane og Cristiano Ronaldo svært godt fra tiden i Madrid.

Andre alternativer skal være Mauricio Pochettino, Erik ten Hag og Brendan Rodgers.