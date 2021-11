Nødnettet fortsatt nede flere steder: – Situasjonen følges tett

Nødnettet, det digitale sambandet mellom nødetatene i Norge, var lørdag kveld ved 19.30-tiden fortsatt berørt etter at det kraftige uværet som herjet over Sør-Norge fredag og natt til lørdag, rammet basestasjoner i nettet flere steder.

– Lørdag kveld er fortsatt rundt 80 av 2.085 basestasjoner i nødnettet berørt. Berørte områder er blant annet vest i Telemarksregionen, Valdres, og deler av Hallingdal, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

Nødnettet er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Det er et eget, separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur hvor nødetatene kommuniserer seg imellom. Basestasjonene som er rammet av strømbrudd har reseverstrøm og DSB har lørdag forlenget denne batteritiden ved å reduserte kapasiteten og på den måten spare strøm.

Satt ut basestasjoner

– Strømbruddet har imidlertid ført til utfall på transmisjonslinjene som Nødnett leier og er avhengig av for å sende signaler videre fra basestasjonene, sier Aarsæther.

Hun opplyser at kraftselskapene lørdag kveld jobber med å gjenopprette strømtilførselen, og prioriterer infrastrukturen som har rammet nødnettet. I samråd med politiet er det lørdag også satt ut en transportabel basestasjon i Valdres, for å gi bedre sambandsdekning blant annet langs E16 og fylkesvei 33.

– Nødnett er ventet å komme gradvis tilbake når strømmen og dermed transmisjonslinjene gjenopprettes. Når strømmen er tilbake vil det vise seg om vinden har forårsaket feil ved basestasjonene, som for eksempel antenner blåst ut av posisjon. Slike feil har vi bakkemannskaper klare til å rette, sier Aarsæther.

Mange trær

Flere kommuner har satt krisestab det siste døgnet. I Nordre Land og Sør-Aurdal, begge kommuner i Innlandet, var det i løpet av lørdagen krisemøter. Statsforvalterne i de kommunene som er berørt av fredagens uvær, samarbeider godt, forteller Aarsæther.

– Statsforvalterne i de berørte kommunene melder om godt samarbeid lokalt, men det har falt ned mange trær så det vil ta tid å få rettet opp alt strømutfall og få ryddet alle veier.

– Sivilforsvaret, som er en del av DSB, er også i dialog med berørte kommuner for å kartlegge samlet behov for bistand. Så langt er ingen mannskaper i Sivilforsvaret i innsats, men de har i formiddag plassert ut to strømaggregater i beredskap – et i Fekjær i Valdres og et i Etnedal.