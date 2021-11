Oppgitt Gauseth med nådeløs dom før skjebnekampene: – De er uten ryggrad

37-åringen ledet nedrykkstruede Mjøndalen til seier i sitt aller siste «Ælv Classico» lørdag kveld.

– Det banneret med hånden opp fra graven som møtte oss i bortesvingen da vi kom ut fra pause, der det sto «2019», «2020» og «2021»., sier Gauseth til TV 2, før han trekker pusten – og fortsetter:

– Det er et fint bilde på en supportergjeng, et tettsted og en spillergruppe som står veldig fint i den situasjonen vi er i. Vi er ikke redde for dette, og har troen på at gnisten er tent nok en gang.

Både i 2019 og 2020 ble nemlig bruntrøyene fra Nedre Eiker dødsdømt før sesongen, men begge årene reddet de plassen etter heltemodig innsats helt på tampen.

KOK: Markus Nakkim og resten av Mjøndalen-spillerne sørget for elleville jubelscener med supporterne etter derby-seieren. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Softis-lag. De smelter i solen

Lørdagens trepoenger mot Godset gjør Gauseth og resten av Mjøndalen-leiren sterke i troen på at de nok en gang har lurt døden.

Søndag kommer veteranen naturligvis til å følge bunnrivalene Brann og Stabæks oppgjør mot henholdsvis Sandefjord og Kristiansund, men derfra forventer Mjøndalens kaptein ingenting.

– Jeg hadde ikke skjelvet i buksene om jeg skulle møtt Sandefjord og Kristiansund, innleder Gauseth om lagene, som allerede har sikret plassen i neste års utgave av Eliteserien:

SLAKT: Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaards menn får det glatte lag av Gauseth. Foto: Carina Johansen / NTB

– De er ferdigspilte «softis-lag», som smelter med en gang solen kommer. De ser fine ut når de kommer ut av maskinen, men kommer ikke til å hjelpe oss. Det vet vi.

Midtbanekrigeren gir seg ikke der:

– Vi feide over Kristiansund 5-0. Det var kun et lag på banen, og mot Sandefjord vant vi 3-0 på bortebane. Så nei, akkurat de lagene har jeg gitt opp. De kommer ikke til å hjelpe oss. Det er lag uten ryggrad. Men det er flere gode lag i Eliteserien som kanskje hjelper oss senere. Det er det vi må håpe på.

Nakkim: – Stabæk er det svakeste laget

Trener Vegard Hansen ønsker ikke å sende noen stikk samme vei.

– Men vi har lagt press på Stabæk og Brann nå. Det blir to åpne kamper, og begge lagene kan selvsagt få poeng. Da er situasjonen helt annerledes, men jeg tror uansett de andre lagene nå har sett at Mjøndalen kommer til å være med helt inn. Det er ikke alle som hadde trodd det.

MINNENE FRA I FJOR: Fornyet eliteseriekontrakt gjennom kvalik er det beste Mjøndalen kan håpe på. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Midtbanekometen Lars Olden Larsen og stopperkrigeren Markus Nakkim tror erfaringen fra bunnstriden vil være klubbens viktigste våpen i de tre gjenværende rundene.

– Denne gjengen viser at vi aldri gir oss. Vi setter et press på de andre nå, men vi må bare fokusere på oss selv og håpe på at de andre misser. Det er tre matchballer igjen nå, sier Olden Larsen.

– Det er kollektivet som kommer til å ta oss ut av dette, men det kommer til å bli jevnt. Brann har vært på en stigende kurve, men møter tøff motstand. Det taler litt for oss. Så synes jeg at Stabæk er det svakeste laget av oss tre. Det er min personlige mening. Det blir «tight» hele veien, men jeg har jævlig stor tro på oss. Jeg har hatt det hele veien, men spesielt etter denne seieren er vi sterke i troen nå, sier Nakkim.