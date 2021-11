Klopp avslører hva han sa i opphetet Arteta-krangel

Etter snaue halvtimen spilt kokte det fullstendig over for lagenes managere.

Det hele startet med en duell mellom Sadio Mané og Takehiro Tomiyasu. En duell som fikk Arteta til å klikke. Reaksjonen til Arsenal-manageren fikk så Klopp til å følge etter. Da tok det virkelig fyr.

Managerne måtte holdes igjen for å ikke fyke i tottene på hverandre.

Klopp forklarte etter kampslutt hvordan han opplevde situasjonen.

– Det var overhodet ikke noe forseelse av Sadio. Arsenal-benken spratt opp som om det nesten var rødt kort, og jeg spurte konstant «hva er det dere vil i den situasjonen?». Jeg kan ikke fatte det lenger. Vi måtte ta av Sadio mot Atlético, fordi de kun gikk for det, og ville at han skulle få et gult kort så jeg måtte ta ham av. Det er rett og slett ikke ok, sier Klopp.

– Det handlet om at det må være en tøff takling før man går opp slik, men det var ingenting. Han var ikke en gang borti ham, fortsetter Liverpool-sjefen.

Arteta, på sin side, var ikke like snakkesalig da han fikk spørsmål om situasjonen etter kampen.

– Han prøvde å forsvare sitt lag. Jeg prøvde å forsvare mitt. Jeg syns atmosfæren var utrolig fra start av. Det var det, sa spanjolen.

Klopp roser dommeren for innsatsen i den aktuelle situasjonen.

– Dommeren gjorde det godt i den situasjonen. Jeg fortjente et gult kort, det var ikke noe problem i det hele tatt.

Temperaturen blant fansen økte etter klinsjen, men på spørsmål om det endret dynamikken i kampen til Liverpools fordel svarer Klopp spøkefullt:

– Jeg vet ikke, jeg må se på nytt om det var tilfellet. Vi må gjøre det oftere i så fall.

Før han fortsetter:

– Man kan ikke oppføre seg slik, det skjedde i øyeblikket, men vi trengte publikum. Vi vokste inn i kampen. Det var ikke alltid en superkamp. Det var bare en kontrollert kamp. Vi måtte en finne en måte å bryte dem ned på. De var fulle av selvtillit, ventet på kontringer og utrolig gode på dødballer, sier Klopp.

Etter situasjonen mellom Klopp og Arteta, var det fullstendig overkjøring fra de røde.

Scoringer fra Sadio Mané, Diogo Jota, Mohamed Salah og Takumi Minamino gjorde at Liverpool tok en overbevisende seier mot Arsenal.

Klopp og co klatret i tillegg til andreplass på tabellen, fire poeng bak ligaleder Chelsea.