Ferske tall: Rekordmange tror på en langvarig koronapandemi

Aldri har nordmenn trodd at pandemien vil vare lenger enn akkurat nå, ifølge ny spørreundersøkelse.

Stadig flere tror koronautbruddet vil bli en langvarig affære, tross at stadig flere blir fullvaksinerte.

Det viser ferske tall fra en spørreundersøkelse gjort av markedsanalysebyrået Opinion. Over 42.000 nordmenn svarte på undersøkelsen.

Resultatet viser at hver tredje nordmann (34 prosent) tror at koronautbruddet vil vare i mer enn to år.

Like mange, altså 34 prosent, tror utbruddet vil kunne vare opptil ett år, mens kun 6 prosent tror koronautbruddet vil være over om et halvt år.

De resterende av de som har svart på spørreundersøkelsen (26 prosent) forventer at utbruddet vil kunne vare i opptil to år.

– Det at folk flest tror pandemien blir mer langvarig, er nok dels et resultat av en kollektiv erkjennelse av at høy vaksinegrad ikke i seg selv er en garanti for lav smitte, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Ukjent effekt

Nylig opplyste FHI overfor TV 2 at de er usikker på effekten av en tredje dose.

Overlege Are Berg i FHI viste til at FHI «ikke vet veldig mye om effekten av en oppfriskningsdose» ennå.

– Vi vet at det har effekt, men hvor stor og langvarig den er, det vet vi ikke nok om, sa han da.

Helsetjenesten under press fra flere hold

De siste ukene har vært preget av smitterekorder, og denne uken satte Norge ny smitterekord med 2.552 smittede på et døgn. Det siste døgnet er det registrert 2.364 smittetilfeller på landsbasis.

FRYKTER FLERE INNLEGGELSER: Avdelingsleder i FHI Line Vold forklarer hvorfor smitten øker nå Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Stadig flere blir vaksinert. Likevel sier FHI at de frykter en økning i antall sykehusinnleggelser fram mot jul.

Flere smittetilfeller har også ført til flere innleggelser på blant St. Olavs Hospital, og en rekke sykehus har økt beredskapen.

Sykefraværet blant sykepleierne har også økt, det samtidig som at situasjonen for flere av landets største sykehus er så presset at de er nødt til å utsette operasjoner.