Person døde i drukningsulykke i Sunnfjord

Saken oppdateres.

Lørdag ettermiddag klokka 17.46 fikk nødetatene melding om bevisstløs person i Førdefjorden ved Askvoll i Sunnfjord.

Personen ble erklært død på stedet. Pårørende er varslet.

Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Videre skriver politiet at det er ikke er noe som tyder på at det har forekommet noe kriminelt, men at hendelsen vil bli undersøkt av Sunnfjord politistasjon.