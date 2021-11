Bekreftet: Solskjær ferdig som Manchester United-manager

Artikkelen oppdateres!

Manchester United bekrefter at Ole Gunnar Solskjær har fått sparken som manager. Michael Carrick leder laget i de kommende kampene, mens klubben leter etter en trener, som skal lede klubben resten av sesongen.

Nordmannen ankom Old Trafford den 19. desember 2018, men etter tre år i sjefsstolen er eventyret over.

– Det måtte komme. Det er egentlig forbausende hvor mye som skulle til. Det var ingen tvil om at det styrerommet var ekstremt interessert i at det skulle lykkes nok til at prosjektet kunne fortsette, men nå var det kommet dit at det gikk ikke lenger, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Ifølge storavisen The Times koster det Manchester United 89 millioner kroner å kvitte seg med Solskjær.

– Mye som må fikses

Etter en lang rekke dårlige resultater den siste tiden, toppet det seg med 1-4-tap borte mot Watford lørdag. Stamsø-Møller mener spillergruppen må ta sin del av skylden for at det endte som det gjorde.

– Spillerne har gjort det til en fin periode for Solskjær, men nå er det også de som svikter. At de ikke har hatt en klar og tydelig spillestil, eller vært i stand til å dominere kamper, har vært tydelig lenge. Men noe har klappet sammen og er riv ruskende galt i spillergruppen, sier fotballeksperten.

Forrige sesong endte Manchester United på andreplass i Premier League. For Stamsø-Møller er det nærmest rystende å se utviklingen siden sesongstart.

– Jeg tror på rapportene om at de liker Solskjær og vil gjøre det bra for ham, men noen av dem har aldri spilt dårligere enn denne høsten. Man sitter med en merkelig følelse av at det ikke går an å gjøre det så mye dårligere, men det er langt fra bare Solskjær sin feil. Det er mye som må fikses, påpeker han.

Resignert Solskjær

Det var en resignert Solskjær som uttalte seg etter det stygge tapet borte mot Watford.

– Det er definitivt en enorm utfordring for alle i klubben. Hva vi gjør videre er et stort spørsmål, og ikke noe vi trenger å ta her og nå, sa Solskjær etter kampen.

På spørsmål om han ville hatt forståelse for at styret ønsket en ny manager etter siste tids resultater, svarte han følgende:

– Jeg jobber for og med klubben. Jeg har vært her i 18 år, og vi har en god kommunikasjon. Om klubben tenker å gjøre noen endringer, er det en samtale mellom meg og klubben, og ikke meg og deg.

Beskjeden fra styret var krystallklar, og dermed må Manchester United inn på managerjakt.