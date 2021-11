Presset Solskjær: – Det er mellom meg og styret

Presset øker i styrke etter et ydmykende 1-4-tap borte mot Watford.

– Det er definitivt en enorm utfordring for alle i klubben. Hva vi gjør videre er et stort spørsmål, og ikke noe vi trenger å ta her og nå, sier Solskjær til britisk TV.

– Jeg jobber for og med klubben. Jeg har vært her i 18 år, og vi har en god kommunikasjon. Om klubben tenker å gjøre noen endringer, er det en samtale mellom meg og klubben, og ikke meg og deg, svarer Solskjær på spørsmål om han ville hatt forståelse for at styret ønsket en ny manager etter siste tids resultater.

På spørsmål om hvor bekymret han er for å miste jobben, svarer han:

– Det er ikke min jobb å bekymre meg over. Jeg jobber så hardt og godt som jeg kan sammen med det fantastiske støtteapparatet jeg har. Vi har fantastiske spillere, men for øyeblikket får vi ikke gode resultater. Jeg skjønner spørsmålet ditt, men jeg kommer ikke til å diskutere det med deg.

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp spår at det er kristiansunderens siste kamp som United-sjef, mens Øyvind Alsaker sier at det «nesten er helt ufattelig» om han beholder jobben.

De røde djevlene har bare vunnet én av de siste sju kampene i ligaen. Rekken med dårlige resultater inkluderer ydmykelser mot erkerivalene Manchester City og Liverpool.

– Resultatene er ikke gode nok. Det vet vi. Vi gikk 30 kamper ubeseiret på bortebane, og nå har vi tapt to på kort tid og sluppet inn fire mål i hver av dem, så det er helt åpenbart at noe er galt, konstaterer Solskjær.

Etter kampen gikk han bort foran bortesupporterne og beklaget.

– Jeg føler med fansen, jeg føler det på samme måte som dem. Vi er flaue over å tape på den måten vi gjør. Vi er i en veldig dårlig situasjon. Men det er en del av fotballen, og jeg vet at fansen vil støtte laget uansett hvem som er på banen hver eneste dag. Noen ganger må du beklage, og i dag beklaget jeg til dem på grunn av en dårlig kamp, sier Solskjær.

Han er naturlig nok en skuffet mann etter ydmykelsen.

– Det er ikke noe poeng i å si for mye om det bortsett fra at vi ikke håndterte førsteomgangen i det hele tatt. Vi lot dem komme inn i boksen vår altfor lett, og det får du svi for når du spiller mot et så direkte og fysisk lag som Watford er, lyder det fra 48-åringen.

– De er mennesker, jeg må si at jeg er overrasket, for alle disse guttene er gode gutter og fantastisk profesjonelle. Men når det ikke går veien, går det mot deg. Det er tøft å spille med den, kall det mentale knekken. I andreomgang har vi ingenting å tape, de spilte fantastisk, scoret et bra mål og skapte sjanser. Men det var ikke nok, fortsetter Solskjær.