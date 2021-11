Allerede i dag kan OL-toget gå fra stasjonen uten noen av gutta de fleste snakket om før sesongstart. Her er løperne som har kniven på strupen før dagens skøyterenn, og et par som allerede nå ser at OL-drømmen er i ferd med å knuses.

I slutten av oktober ga langrennssjef Espen Bjervig landets beste langrennsløpere klarsignal til verdenscupåpningen i Ruka. Åpningshelga i Finland starter som vanlig med klassisk sprint, men i motsetning til tidligere åpner ikke verdenscupen med en tour. Nå venter OL-øvelsen 15 kilometer klassisk på lørdag, med en påfølgende jaktstart i skøyting søndag.

Medaljetrioen fra VM-sprinten, Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl, er selvsagt klare for sprinten. Det samme er Emil Iversen og Pål Golberg, mens skøytespesialist Sindre Bjørnestad Skar blir hjemme for å fokusere på sprintene på Gålå og Lillehammer.

RASKE MENN: Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes. Foto: Lise Åserud

Ettersom sprinten på Beitostølen blåste bort, blir ingen overrasket om det er VM-reserven Sivert Wiig som får seg en velfortjent førjulstur til Ruka, uten at det har all verden å si for OL-uttaket. Det er ikke plass til så mange sprintspesialister i en OL-tropp på åtte mann, og svaret på hvem som ligger best an før vi først etter Lillehammer og den TV 2-sendte sprinten i Davos.

Også til klassiskløpet og den påfølgende jaktstarten er det fem løpere som har fått klarsignal. Ikke overraskende er nevnte Høsflot Klæbo, Iversen og Golberg inne på den lista, selv om sistnevnte nok fikk litt å tenke på lørdag. Mesterskapsspesialistene Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger har også fått klarsignal.

Det betyr at landslagsløpere som Sjur Røthe, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget og Erik Valnes ikke er klare. Disse fire kjemper da om én ledig plass til distanserennene i Finland, samt en potensiell fordel i en kamp om OL-plassene som aldri har vært tettere.

TRIO I OL-TRØBBEL: Sjur Røthe, Finn-Hågen Krogh og Martin Løwstrøm Nyenget. Foto: Terje Pedersen

Landslagsgutta er imidlertid ikke alene om å ville til OL. Før åpningshelga på Beitostølen ble navn som Didrik Tønseth og Mikael Gunnulfsen trukket frem som de to største favorittene til å ta den siste plassen til verdenscupåpningen, om ikke landslagsløperne overbeviste. Etter lørdagens klassiskrenn har landslagsledelsen plutselig fått noen andre løpere å tenke på.

For Mikael Gunnulfsen startet ikke en gang i lørdagens klassiskrenn, den samme distansen som han vant overlegent i fjor. Til det var ikke beinet bra nok etter fjorårets beinbrudd. Da nytter det ikke å kjempe om OL-plass. Dagens renn var nemlig et være eller ikke være for Team Telemarks OL-håp. Et toppløp på Beitostølen kunne sikret plass til Ruka, men det er det bare å glemme nå. Selv om det finnes en liten sjanse for at Gunnulfsen fortsatt skal komme seg til OL, er jeg redd OL-toget gikk uten at Gunnulfsen i det hele tatt fikk kjøpt billett.

En annen som må se langt etter OL-plass er Didrik Tønseth. Trønderen ble vraket fra landslaget i vår og hadde ambisjoner om å gjøre tida uten NORGE på ryggen kortest mulig. 9. plass i åpningsrennet, godt over minuttet bak vinneren Hans Christer Holund, gjør imidlertid at Tønseth blir hjemme fra Ruka.

SKUFFET: Didrik Tønseth fikk det tøft på 15-kilometeren. Foto: Terje Pedersen

Tønseths eneste mulighet er å gå seg inn i verdenscupen på Lillehammer gjennom norgescupen på Gålå. Det var nettopp på Lillehammer Byåsen-løperen hadde en av karrierens største dager, da han for første gang krysset målstreken først i et verdenscuprenn.

Dessverre for Tønseth er de blytunge løypene på Lillehammer grunnet snømangel byttet ut med langt lettere løyper på samme arena. For å holde liv i OL-drømmen må Tønseth vise at han behersker skiskytterløypene like godt som langrennsløypene.

Heller ikke Sjur Røthe kan sitte igjen med noen godfølelse etter lørdagens renn, som han til slutt endte opp med å bryte. Nå var riktignok ikke 15 kilometer klassisk OL-distansen Røthe hadde størst sjanser til å kvalifisere seg til i Ruka, men den påfølgende jaktstarten kunne satt vestlendingen i en svært gunstig posisjon med tanke på uttaket til tre- og femmila i OL.

Om Røthe vinner søndagens 15-kilometer på Beitostølen blir det kanskje en tur til Finland også for landslagsveteranen, men det spørs om ikke Røthe er avhengig av et toppløp på Lillehammer for at OL-plassen skal være innenfor rekkevidde.

BRØT: Sjur Røthe ga seg underveis på lørdagens 15-kilometer. Foto: Terje Pedersen

Heller ikke landslagskollega Martin Løwstrøm Nyenget fikk svarene han ønsket seg i sesongåpningen på Beitostølen. Allroundlagets potet, som strengt tatt kan levere på alle distanser, er pent nødt til å levere toppløp for faktisk å få seg en OL-plass. Mye skal skje på søndagens skøyterenn før Nyenget blir med til Finland, etter at han med 10. plass endte plassen bak Didrik Tønseth på Beitostølen.

En løper som imidlertid satte seg i en gunstig posisjon før spesialdistansen på søndag, er Harald Østberg Amundsen. VM-medaljøren på 15 kilometer skøyting har jobbet hardt med klassiskteknikken i sommer, og på Beitostølen kom den første bekreftelsen. Med 7. plass var han ikke mer enn drøye ti sekunder unna pallen. Tar han steget opp på pallen søndag, venter nok en flybillett fra Finnair og de første sidene i en norsk-kinesisk ordbok i målområdet.

MÅ GÅ FORT: Ruka-billett ligger i potten for Harald Østberg Amundsen i dag. Foto: Geir Olsen

Glem heller ikke Erik Valnes, sprintspesialisten som kan mye mer enn å sprinte. Etter å ha ledet store deler av klassiskrennet lørdag ble det til slutt fjerdeplass i mål på fjorårets norgesmester på 10 kilometer klassisk. Nettopp det NM-gullet gjør Valnes til en aktuell mann på en av OL-stafettens to klassisketapper, i tillegg til å være en utfordrer på 15 kilometer klassisk. Se ikke bort fra at godstoget fra Sørreisa kunne tenke seg å gjøre mer enn å forsvare fjorårets sprintseier i Ruka.



Ved siden av landslagsløpere og forhåndsfavoritter som har meldt seg både på og av i OL-kampen, er det to løpere som litt under radaren har blandet seg inn i verdenscupdiskusjonen. Verken Håvard Moseby eller Vebjørn Turtveit er de som roper høyest, men når de lar skiene snakke for seg er det bare å høre etter. Pallplassen til Moseby gjorde han til dagens mann på Beitostølen lørdag. Kanskje var det et aldri så lite frempek at nettopp rekruttløper Moseby var blant utøverne som var valgt ut til å vise frem landslagets nye OL-kolleksjon før sesongstart?

Kjelsås-gutten er likevel pent nødt til å levere et nytt toppløp søndag for å bli med til Ruka. En av de som vil gi han tøffeste kamp er vestlendingen Vebjørn Turtveit, som er vel så god i skøyting som i klassisk. Turtveit har etter hvert blitt en erfaren løper som vet hva som kreves for å hevde seg på det ypperste toppnivå, og kanskje er 21/22-sesongen året der Turtveit tar steget fra de nest beste til en av de aller beste. Første del av svaret får vi når Turtveit med startnummer 143 passerer målstreken like over klokken halv tre søndag.