Liverpool feide over Arsenal: – Det er klasseforskjell

Arsenal ble gjort til smågutter, da Jürgen Klopps maskineri kjørte over The Gunners.

Etter at Chelsea hadde vunnet sin kamp, var kun seier godt nok for Liverpool mot Arsenal, for å holde tritt i toppen av Premier League.

Liverpool svarte med å levere en kruttsterk forestilling. 4-0 og total overkjøring mot The Gunners.

Massivt Liverpool-kjør

Etter en litt avventende start fikk etter hvert Liverpool fart på sakene.

Etter 29 minutter spilt- Thiago og Sadio Mané fikk Aaron Ramsdale ut i en trippel-redning.

Og Arsenal-keeperen var virkelig i det umulige hjørnet i minuttene som fulgte. Først reddet han skudd fra både Mohamed Salah og Trent Alexander-Arnold.

– Det nærmeste du kommer en blekksprut som menneske, skøyet Jan Henrik Børslid i Premier League-studio i pausen.

Men så måtte blekspruten gi tapt.

Like før pause fikk Liverpool frispark. Trent Alexander-Arnold serverte den på sølvfat til Sadio Mané som sendte hjemmefansen til himmels. Det stod 1-0 til pause.

– Klasseforskjell

Minutter spilt av andreomgangen, og Liverpool-toget rullet videre.

Diogo Jota passerte både forsvarere og keeper og kunne enkelt sette Liverpool andre. Lekker scoring fra portugiseren.

Så kom kampens scoring. En strålende kontring ble avsluttet av Mohamed Salah, til 3-0. Liverpool kruste på.

– En kontring praktisert fra Klopps kontor. Det er sånn det ser ut når Liverpool kontrer på sitt aller beste, kom det fra kommentator Øyvind Alsaker etter scoringa.

Siste scoring kom fra innbytter Takumi Minamino, som satte den fjerde.

– Det er klasseforskjell på lagene, brøt Alsaker ut.

Fyrte på alle sylindre

En situasjon som likevel huskes mellom alle Liverpool-målene, skjedde etter snaue halvtimen spilt.

En duell på banen får det til å fyre fullstendig på trenerbenken.

– Dette er fantastiske bilder! De skal selvsagt holde seg for god for det, men dette likte eg godt, lød det fra TV 2s fotballekspert, Erik Huseklepp i Premier League-studio.

Det flagret med meldinger og gestikulasjoner mellom Jürgen Klopp og Mikel Arteta, og managerne måtte holdes fra hverandre for å ikke gå i tottene på hverandre