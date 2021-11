Gerrard med sterk seier i debuten

Steven Gerrard startet sin manager-karriere for Aston Villa med seier over Brighton.

Etter et sjansefattig oppgjør på Villa Park, skulle avgjørelsen falle like før slutt.

Ollie Watkins med en nydelig solo-scoring, som gjorde at Steven Gerrard kunne slippe jubelen løs.

Minutter senere doblet Tyrone Mings ledelsen, og gjorde at den nye Villa-manageren fikk en perfekt start på sin manager-karriere i Premier League.

Dette var runden for manager-debuter, for også Dean Smith og Eddie Howe gjorde sine første kamper for henholdsvis Norwich og Newcastle.

Smith fikk en marerittstart for The Canaries. Etter bare fire minutter spilt, sendte Che Adams Southampton i ledelsen.

Den tidligere Aston Villa-manageren skulle likevel få roe nervene minutter senere. Teemu Pukki gjorde at lagene var like langt med syv mintter på klokka.

Over i andreomgang og med snaue ti minutter igjen på klokka, falt avgjørelsen. Midtstopper Grant Hanley satte 2-1 og gjorde at Smith fikk en strålende start på sin tid på Carrow Road.

Litt lengre nord i England spilte Newcastle hjemme mot Brentford. Eddie Howe fikk ikke se sine nye gutter fra benken, da han hadde testet positivt for korona.

Fra hjemmekontoret så han det starte godt The Magpies. Etter ni minutter spilt stanget Jamal Lacelles inn 1-0 for hjemmelaget.

Så skulle Brentford slå hardt tilbake. Minuttet etter at Newcastle tok ledelsen, klinket Ivan Toney inn utligningen. Og etter halvtimen spilt nikket Rico Henry bortelaget i føringen.

Målene bare rant inn i den første omgangen. Like før pause gjorde Joelinton at lagene gikk til pause med 2-2.

Etter pause sendte Frank Onyeka gjestene i føringen igjen, før Allan Saint-Maximin gjorde at lagene var like langt. Det endte 3-3 i Howes første kamp som Newcastle-manager.