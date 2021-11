Familien takker for støtte og kondolanser

Familien til Hans-Erik Dyvik Husby sier de er takknemlige for støtten og kondolansene de har fått fra venner og fans over hele verden.

Artisten Hans-Erik Dyvik Husby, kjent som Hank von Helvete i Turboneger, døde fredag. Han ble 49 år gammel.

Venner og fans over hele verden er i sorg over Dyvik Husbys bortgang.

Manager og talsperson for familien, Boye Nythun, sier til TV 2 at Dyvik Husby etterlater seg et stort tomrom.

Nythun har vært manager for artisten de siste seks årene, men de var også nære venner.

– Jeg har det grusomt, som alle andre som kjente ham og var glad i ham. Det er trist og uforståelig at han er borte, sier manageren.

TAKKER: Manager Boye Nythun takker fans og venner av Hans-Erik Dyvik Husby for all støtte og kondolanser. Foto: Per Haugen / TV 2

Hylles

Artisten blir av venner og tidligere kolleger beskrevet som et varmt og intelligent menneske med et stort hjerte.

Manageren og familien har også mottatt mange meldinger fra fans over hele verden.

– Jeg vil takke fansen og venner for all støtte og kondolanse vi har fått. Dessverre, må man si. Det er i sånne situasjoner man ser hvor mye en person har betydd for mange, sier Nythun og fortsetter:

– Jeg visste at han hadde en stor fanskare rundt om i verden, men jeg må si jeg blir imponert.

Snill og hjelpsom

Manageren sier at han og familien vil huske Dyvik Husby som en veldig snill og hjelpsom person.

– De vil først og fremst huske ham som en veldig fin person, som usedvanlig snill og veldig flink til å prøve å hjelpe andre, kanskje bedre til å hjelpe andre enn å hjelpe seg selv, sier Nythun.

Nythun beskriver han også om en dyktig kunstner, både som artist og skuespiller.

– Han kommer til å stå i historiebøkene som en multikunstner.

– Han vil bli husket som en entertainer, en hjertevarm person, snill og en formidler av rang, sier Nythun.

KUNSTNER: Hans-Erik Dyvik Husby, best kjent som Hank von Helvete i Turboneger, fotografert på scenen under VGLISTA TOP20 i 2007. Foto: Kyrre Lien / NTB

– Hans manager for alltid

Det siste året har Dyvik Husby spilt inn en dokumentarserie om folkevandringen fra år 300 til 800, hvor han er en av programlederne.

De siste scenene ble spilt inn i Cannes i Frankrike for to uker siden.

– Dette er en av mange ting som kommer til å leve videre, etter Hans Erik Dyviks død. I tillegg til alle hans åndsverk, sier manageren.

Nythun sier Dyvik Husby har vært en meget god venn som har beriket hans liv og som har betydd veldig for mye ham.

– Jeg kommer alltid til å være hans manager, selv om han har gått bort, så kommer jeg alltid til å ta å vare på hans interesser for hans familie. De er glade for støtten de har fått, sier Nythun.

Suksess

Artisten, skuespilleren og rockestjernen Hans-Erik Dyvik Husby er best kjent som Hank von Helvete fra da han var frontfigur i punkbandet Turboneger.

Han var blant Norges aller største artister på 90- og 2000-tallet. Turboneger hadde suksess langt utenfor landets grenser, og fikk stor internasjonal anerkjennelse.

De siste årene har Husby gitt ut ny rockemusikk under artistnavnet Hank von Hell.

Hans siste album «Dead» kom ut i 2020. Fra januar neste år skulle Dyvik Husby på en omfattende turné over hele Europa med den nye musikken.