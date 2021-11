Tror Solskjær får sparken etter ny fiasko

Krisen fortsetter for Manchester United – og presset på Ole Gunnar Solskjær (48) øker.

Watford-Manchester United 4-1

– Jeg synes ikke United har sett verre ut under Solskjær. Så jeg tror faktisk at dette var den siste kampen han ledet Manchester United, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Han utdyper:

– Følelsen jeg sitter igjen med er at det har stoppet fullstendig opp. Det er så svakt. Det er så svakt presspill, det er så svakt spill når de har ballen.

I første omgang ble de røde djevlene rundspilt av Joshua King og co. I andre omgang, på jakt etter utligning, ble kaptein Harry Maguire utvist etter en svært klønete involvering.

Så gjorde Watford ydmykelsen komplett med to mål på overtid.

United har nå bare vunnet én av sine sju siste kamper i ligaen.

– Nesten ufattelig hvis han beholder jobben

Øyvind Alsaker er heller ikke særlig optimistisk på kristiansunderens vegne.

– Det er nesten ufattelig hvis Ole Gunnar Solskjær beholder jobben etter en ny ydmykelse, sier Alsaker.

TV 2s kommentator påpeker at mange trodde kristiansunderen kunne få sparken etter fiasko-resultatene – og prestasjonene – mot Manchester City og Liverpool.

Bortekampen mot nedrykkskandidaten Watford var kampen der en dyster trend skulle snus. I stedet ble det 1-4-tap og en ny, svak prestasjon.

– Det er en spillergruppe som åpenbart ikke lenger har troen, mener Alsaker, som konstaterer:

– Bekmørkt for Ole Gunnar Solskjær.

David de Gea, som reddet straffespark tidlig i kampen, legger seg langflat.

– Det var flaut, for å være ærlig, sier United-målvakten til britisk TV.

– Å se Manchester United spille som vi gjorde i dag er ikke akseptabelt. Det er lett å skylde på manageren og støtteapparatet, men noen ganger er det spillernes skyld. Vi er profesjonelle fotballspillere og spiller for Manchester United, så vi er nødt til å gi mer enn vi gjorde i dag, fortsetter han.

Spanjolen beklager til fansen etter fiaskoresultatet. Som han sier det selv:

– Nok en gang.

– Vi er lei oss, vi er sinte. Personlig er jeg såret. Det er en veldig vanskelig tid for hele klubben, fortviler han.

– Skremmende dårlig

I pausen fikk Solskjær mye kjeft av journalistene som følger klubben tettest.

Ikke bare hadde Watford scoret to mål, de hadde også brent straffespark og skapt mange store sjanser.

– Et skrekkabinett fra Manchester United. De spiller like dårlig som de blir ledet. Selv om de på en eller måte skulle berge noe, er det en skam at dette har fått skje uten endringer siden Liverpool-kampen, skrev Samuel Luckhurst i Manchester Evening News på Twitter.

– To rene bur på 25 kamper for Manchester United. Det er et trenerproblem, skrev Mark Ogden i ESPN.

Watford-supporterne godtet seg på Solskjærs bekostning. «Sacked in the morning» og «Ole's at the wheel» runget fra tribunen.

Tidligere topptrener Øyvind Eide refset de røde djevlene i TV 2s studio.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, engang. De bommer på så mange grunnleggende ting. Det ser rett og slett skremmende dårlig ut, sa Eide.

– Det preger ofte lag i motgang: Man slipper inn enkle mål, gjør enkel feil og scorer ikke på store sjanser selv, fortsatte han.

Utrolig drama

Oppgjøret på Vicarage Road startet på høydramatisk vis:

Bruno Fernandes hadde et skrekkelig klareringsforsøk på egen halvdel. Scott McTominay måtte kaste seg inn i en redningsaksjon, men Joshua King kom først på ballen og ble felt i samme slengen.

Ismaïla Sarr gikk frem som straffetaker.

David de Gea reddet, men Kiko Femenía satte returen. Ole Gunnar Solskjær sank ned i stolen, før videoassistentene tok en nærmere kikk på situasjonen.

Bildene viste at Femenía var i feltet da straffen ble tatt. Til store protester fra kaptein Harry Maguire og resten av United-leiren bestemte dommer Lee Mason at straffen skulle tas på nytt.

De Gea forbløffet med en ny redning. Denne gangen fikk spanjolen dyttet returen til en medspiller, og Solskjær kunne puste lettet ut langs sidelinjen.

Rundspilt av King og co.

Samtidig var kristiansunderen neppe fornøyd med kampens utvikling. Hans lag ble presset bakover av et sprudlende Watford-lag.

Joshua King var blant Watfords farligste. Før halvtimen var spilt fikk Romsås-gutten uttelling. 29-åringen fikk under hardt press omsatt et lavt innlegg til mål.

– Manchester United er blitt ordentlig overspilt, konstaterte TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Like etter kom de røde djevlene til et par gode muligheter, men Watford fortsatte å være det førende laget. De gule og svarte doblet ledelsen ved Sarr like før pause.

Håpet tent, men så ...

I pausen satte Solskjær inn Donny van de Beek, som har måttet finne seg i å være i fryseboksen etter overgangen fra Ajax i fjor.

Nederlenderen var et friskt pust og scoret bare minutter etter at han var blitt byttet inn. United var langt bedre med etter pause, men vondt ble til verre med 20 minutter igjen av full tid.

Kaptein Harry Maguire klønet det til med ballen i beina. Han fikk et langt touch, ballen ble snappet opp, Maguire prøvde å redde seg inn, men endte heller opp med en mislykket sklitakling og sitt andre gule kort.

På overtid sikret to raske mål fra Watford seieren for hjemmelaget.