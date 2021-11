Alex Rosén i sorg: – Han var en mann med stort hjerte

– Det er fortsatt helt ubegripelig. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Det er noe med det der at de beste går først. Det er bare veldig trist, og jeg er veldig lei meg, forteller Alex Rosén til TV2.

Hadde et stort hjerte

Rosén sto på scenen da han mottok beskjeden om at Husby hadde gått bort.

– Jeg måtte ta meg sammen og levere, selv om beskjeden var tung. Det er en grusom beskjed å få, uansett hvor jeg hadde vært, forteller Rosén.

Videre har han bare gode ord å si om Husby, og forteller at de var gode venner.

– Han var en god venn, og han hadde et stort hjerte. Han kunne se brutal ut, men inni seg var han bare god. Han kunne prate med hvem som helst om hva som helst, forteller Rosén.

– Det jeg husker om han, er at han så mennesker og hørte på alle som pratet til han. Han var veldig inkluderende og veldig varm. Han var en mann med stort hjerte, forteller han videre.

Veldig omtenksom

Rosén forteller at Husby var tilstede da han selv mistet faren sin, og at kompisen var en stor støtte under denne sorgen.

– Da ble jeg helt slått ned, og det var helt forferdelig å miste sin egen far. Men jeg kunne nesten ikke ha mistet han med et bedre selskap enn Hank. Han tok veldig vare på meg, forteller han.

Rosén forteller at han opplevde Husby som er person som hadde «hjertet utenpå kroppen».

– Det var utrolig hvordan han tok vare på meg i en situasjonen hvor jeg ble så fortvilet. Det var typisk Hank. Han var en fyr som var veldig omtenksom, og tenkte på folk rundt seg hele tiden, forteller han.

– Han var opptatt av psykiatri og rusproblemer, og var en forkjemper for de svake i samfunnet, forteller han videre.