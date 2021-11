Aalesund rykket opp til Eliteserien

Aalesund - Ull/Kisa 4-2 (1-1)

Saken oppdateres med reaksjoner!

Aalesund er klar for eliteseriespill neste sesong etter å ha slått Ull/Kisa 3-2 på Color Line Stadion lørdag.

Med de tre poengene har Aalesund nå 58 poeng før siste runde i Obosligaen spilles neste helg, og Jerv med sine 54 poeng kan dermed ikke gå forbi Lars Arne Nilsens Aalesund.

– Det er helt uvirkelig. Det er ikke mange sånne øyeblikk du får i livet, så det må bare nytes, sier Nilsen til TV 2.

– Vi hadde en tøff sesong i fjor, og det er mange som har jobbet hardt for at vi skulle komme tilbake. Det er et nytt lag og vi har levert bra, fortsetter Aalesund-treneren.

Nærmere 8000 personer hadde kjøpt billett til kampen, som er det høyeste antall tilskuere på siden Molde gjestet Color Line Stadion i 2017. De 8000 i publikum var vitne til en høydramatisk kamp, som endte med opprykksjubel for Aalesund.

– Det er helt uvirkelig, helt vanvittig. Det kan ikke bli bedre, sier Nilsen om publikumsoppmøtet.

Snudde kampen

Henrik Loholt Kristiansen sendte Ull/Kisa i ledelsen etter en halvtime på Color Line Stadion. Like før pause utlignet Sigurd Hauso Haugen til 1-1 for Aalesund.

Dramatikken fortsatte i andreomgang da Sondre Sørløkk sørget for 2-1 til Ull/Kisa i det 69. spilleminutt, men nok en gang svarte Hauso Haugen for vertene og utlignet til 2-2 med tolv minutter igjen.

Samtidig hadde Jerv gått opp i en 2-0-ledelse hjemme mot Raufoss, og det så ut til at opprykkskampen skulle leve til siste serierunde.

Men Simen Bolkan Nordli ville det annerledes og banket ballen i mål til 3-2 for Aalesund i det 82. spilleminutt. Tre minutter på overtid satte Davíd Kristján Ólafsson punktum med 4-2.

– Det var tøft å sitte der i dag, for vi spilte helt greit og så scoret de på de to sjansene de hadde mens vi lå og stanget. Sånn har det vært noen ganger i år, men jeg visste at de hadde det i seg og at de kunne klare det. Når det skjer på denne måten her, er det en regi fra Hollywood vil jeg påstå. Det er bare nydelig, sier en smilende Lars Arne Nilsen.