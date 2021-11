Flere togavganger på Østlandet innstilt som følge av uvær

Strekningen Gjøvik-Grua på Gjøvikbanen, som har vært stengt store deler av lørdagen, ble gjenåpnet i 14.30-tiden, melder Vy. Det kan fortsatt oppstå forsinkelser, opplyser selskapet.

Samtidig er Bergensbanen stengt mellom Ål kommune og Hønefoss. Vy jobber med å sikre alternativ transport.

Klokka 11.42 opplyser Bane Nor at arbeidet med å rette feilen fortsetter. De skriver videre at de ikke vet hvor land tid det vil ta. En ny oppdatering er ventet lørdag klokka 18.

Det er også forsinkelser i togtrafikken etter at et tog lørdag morgen sperret det ene sporet mellom Oslo S og Nationaltheatret.

Bane Nor skriver at strekningen mellom Roa og Hønefoss også er stengt grunnet strømfeil.

(NTB)