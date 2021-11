GOD KVELD NORGE (TV2): Hans-Erik Dyvik Husbys nære venn og gitarist Phillie, forteller at Hans-Erik Dyvik Husby alltid kommer til å ha en stor plass i hjertet hans.

– Kort fortalt, så var han en en bonuspappa og storebror, forteller Phillie til God kveld Norge.

Phillie har kjent Hans-Erik Dyvik Husby i flere år, og var også gitaristen til Husby. Han beskriver rockelegenden som varm, kjærlig, intelligent, kreativ og ekstremt musikalsk.

– En bauta som aldri forlater oss

– Han var jo Norges Iggy Pop, og var den ultimate rockestjerne. I Musikk-Norge så er han en bauta. En bauta som aldri forlater oss egentlig, sier Phillie.

Han forteller at Husby var unik på flere ulike måter.

– Som musiker så var han helt unik. En tekstforfatter uten like, og veldig inspirerende. Med tanke på at han tok meg under vingene, så tar jeg med meg masse lærdom som musiker selv, forteller Phillie.

– Han var helt unik på veldig, veldig mange måter. Særlig musikalsk. Det var jo det som var en av hans mange lidenskaper. Alt musikalsk jeg kommer til å gjøre fremover har jeg lært av han, forteller han videre.

– En av de største plassene i hjertet mitt

MINNER: Phillie og Hans-Erik Dyvik Husby på Ullevi stadion i 2020. Foto: Skjermdump.

Phillie forteller at et av de største musikalske minnene han har sammen med Husby, er fra da de spilte på Ullevi stadion i Gøteborg, 15. juni i 2020.

– Det var vår koronastream. Vi streamet fra Ullevi stadion. Det var min første offentlige opptreden med Hank von Hell som soloartist. Det var på hans bursdag, samme dag som platen hans «Dead» kom ut, forteller Phillie.

– Han har en av de større plassene i hjertet mitt, og det kommer han alltid til å ha, forteller han videre.