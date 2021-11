To personer til sykehus etter alvorlig voldshendelse

En mann og en kvinne er fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse på Bryne. To personer i 20-årene er pågrepet.

Saken oppdaters.

Like før klokka 12:30 fikk politiet melding om en voldshendelse like ved Bryne videregående skole. En mann (48) og en kvinne (34) hadde blitt utsatt for vold mot ansikt og mot ben, ifølge operasjonsleder Gjøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt.

Begge de fornærmede er fraktet til Stavanger Universitetsykehus. Skadeomfanget er ukjent, men tilstanden skal ikke være livstruende, ifølge operasjonsleder. Han bekrefter at det ble brukt slagvåpen under voldshendelsen.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokka 14.10.

Politiet var bevæpnet når de rykket ut, og Solheim omtaler voldshendelsen som alvorlig.

– Er de de to fornærmede og de to som er pågrepet kjent med hverandre?

– Ja, de fire er kjent med hverandre, og samtlige er kjent for politiet fra før, sier Solheim til TV 2.

Det har, ifølge operasjonsleder, vært vitner til voldshendelsen, og disse er nå avhørt.

Politiet har innledet etterforskningsarbeid, og det er tatt ut