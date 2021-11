Pendlerbolig-skandalen: Frp vil granske Stortingets administrasjon

Frp vil komme til bunns i rollen Stortingets administrasjon har hatt i pendlerbolig-skandalen.

– Jeg må si rett ut at jeg synes ikke de har håndtert dette på en måte som er god nok. Når de sier at saken ikke skal få etterspill, så er saken gått til politietterforskning få dager etterpå. Sånn kan vi ikke ha det, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Reglene rundt pendlerboligene har vært konsekvent fortolket siden 2009.

Vil stille spørsmål

Torsdag gikk stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) av som følge av at politiet har igangsatt etterforskning av flere stortingsrepresentanter som urettmessig kan ha benyttet seg av pendlerboligordningen.

Hansen, som hadde pendlerbolig i tre år til tross for at hun disponerte en bolig mindre enn fire mil utenfor Oslo, har hele tiden hevdet at hun misforsto regelverket.

– Jeg kan forsikre om at vi kommer til å stille spørsmål også til Stortingets direktør og administrasjon, for å rydde opp. Og vi forventer svar i løpet av kort tid når vi stiller spørsmålene, sier Listhaug.

REDEGJORDE: Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) møtte de parlamentariske lederne på Stortinget om pendlerboligskandalen torsdag. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Frustrasjon rundt regelverk

– Det har vært en trist og trasig uke i norsk politikk og i Stortinget.

Slik åpnet SV-leder Audun Lysbakken sin tale til landsstyret lørdag. Han sier til TV 2 at en gjennomgang av rollen til Stortingets administrasjon i pendlerbolig-saken er nødvendig.

– Det er nødt til å være en del av opprydningen og gjennomgangen som nå skal komme. Det må være tydelig for de som skal bruke boligene, hva slags regelverk det er, sier Lysbakken.

Han vil være forsiktig med å felle en dom over hele administrasjonen på nåværende tidspunkt, men:

– Det er godt kjent at en del representanter har vært frustrert over informasjonen de har fått, sier Lysbakken.

VIL IKKE FELLE DOM: Audun Lysbakken (SV) mener pendlerbolig-saken er alvorlig, og at det må gjøres en grundig gjennomgang av hele komplekset. Foto: TV 2

– Informasjonen kunne vært bedre

Fredag tok Stortingsdirektør Marianne Andreassen selvkritikk. Informasjonen kunne vært bedre, sa hun til NTB.

– Jeg tror vi må ta inn over oss at vi har et forbedringspotensial. Og bli bedre på veiledning, ikke minst rundt pendlerboligordningen, sa Andreassen.

– Er dere beredt på at også administrasjonen kan bli gjenstand for etterforskning?

ETTERFORSKNING: Stortingsdirektør Marianne Andreassen er beredt på at også Stortingets administrasjon må sees i kortene i forbindelse med pendlerbolig-saken. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi er helt klar over at vi også blir kikket i kortene i forbindelse med denne saken, og også i forbindelse med andre prosesser. Det ønsker jeg velkommen, sa Andreassen til TV 2 fredag.

Andreassen understreker likevel at hun ikke oppfatter at administrasjonen er under etterforskning.