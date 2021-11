Britney Spears går hardt ut mot Christina Aguilera

På Instastories reagerer Britney Spears på måten Christina Aguilera responderer, når ET Canada spør om hun skal feire med Spears i kjølvannet av at det 13 år lange vergemålet hennes ble opphevet.

– Nei vi gjør ikke det i kveld, jeg beklager, svarer en av de som er med Aguilera, før han trekker henne til siden.

Reagerer på Aguileras svar

– Jeg kan ikke, men jeg er glad på hennes vegne, svarer Aguilera, før hun forlater intervjuet.

Spears reagerer på at Aguilera er taus rundt dette, og skriver at hun ikke skjønner hvorfor dette er så vanskelig for andre å snakke om.

– Jeg elsker og forguder alle som støtter meg, men å nekte å snakke når du vet sannheten, kan sammenlignes med en løgn, skriver Spears.

– 13 år i et korrupt og misbrukende system. Hvorfor er det et så vanskelig tema for folk å snakke om? Det er jeg som gikk gjennom det, skriver hun videre.

Takker Lady Gaga

Spears takker også for all støtten hun har fått, og for alle som har stått opp for henne.

– Ja, jeg betyr noe, skriver hun videre.

Spears delte også et videoklipp av Lady Gaga på den røde løperen til «House of Gucci», der Gaga forteller hvor galt hun mener popartisten ble behandlet.

– Jeg tror hun alltid vil være en inspirasjon for andre kvinner, sier Gaga.

Spears takker henne for å ha tatt seg tid til å stå opp for henne.

– Du fikk meg til å gråte. Jeg elsker deg, skriver hun.