Her er prinsesse Ingrid Alexandra (17) i fritt fall

Prinsesse Ingrid Alexandra fikk i dag omvisning hos Jegertroppen på Rena leir. Omvisningen var konfirmasjonsgaven fra Forsvaret til prinsessen, som på grunn av pandemien har blitt utsatt.

Prinsessen, som snart er myndig, gjennomførte besøket uten noen andre medlemmer av kongefamilien.

Ingen tegn til høydeskrekk

Prinsessen fikk først en innføring i hva Jegertroppen gjør. Deretter fikk hun møte en fullt utrustet soldat og kjenne på sekken på drøye 50 kilo, som soldatene bærer med seg.

OMVISNING: Prinsesse Ingrid Alexandra på Rena leir lørdag. Foto: Annika Byrde / NTB

Prinsessen fikk på seg fallskjermutstyr, og en kort innføring i hvordan man utfører et fallskjermhopp. To skritt frem, og hopp.

Så til den store prøven. Sammen med to andre, hoppet hun fra hoppetårnet i leiren.

Sjefen for Forsvarets spesialkommando, Lars William Lilleby, lot seg imponere av tronarvingens innsats.

– Det gikk veldig, veldig bra. Det var stor glede og god innsats. Det fungerte veldig bra.

TRYGT NEDE IGJEN: Prinsessen viste ingen tegn til høydeskrekk. Foto: Annika Byrde / NTB

Utelukkende kvinner

– Tøft at ikke hun trakk seg?

– Ja det var kjempebra. Imponerende.

Jegertroppen er en tropp med utelukkende kvinnelige, vernepliktige soldater. Troppen er viktig for å få kontakt med den kvinnelige andelen av befolkningen i utlandet, og gir en bedre kjønnsbalanse i forsvaret, spesielt i spesialstyrkene, sier Lilleby.

– Hvor viktig er det å ha en tropp som bare er for kvinner?

– Det er veldig viktig. Vi ser at de at kvinner har en del egenskaper som ikke guttene har. Spesielt her på jegertroppen ser vi at de er veldig gode til å skyte. De lærer fort, de er veldig møysommelige og etterrettelige i arbeidet når det gjelder å dokumentere og rapportere, noe som er en viktig del av det spesielle oppdraget som de utfører, sier Lilleby.

I 2014 ble det allmenn verneplikt for kvinner. Prinsessen, som fyller 18 år 21. januar, skal dermed muligens gjennomføre førstegangstjenesten.

– Vi er veldig glad for og det er veldig positivt med allmenn verneplikt for kvinner, sier han.