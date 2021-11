Amerikansk vokalist i sorg: – Det er vanskelig å finne ord

Fredag kveld kom nyheten om at Hans-Erik Dyvik Husby hadde gått bort i en alder av 49 år. Flere medier og kjente fjes har uttrykt sine tanker til rockestjernen.

I Sverige har flere store mediehus som Expressen, Aftonbladet, SVT og TV 4 meldt om bortgangen.

– Hans-Erik Dyvik Husby, mer kjent som Hank von Hell i punkrockbandet Turboneger, er død. Han var sanger fra tidlig på 90-tallet. Bandet har mange fans utenfor Norges grenser, ikke minst i Tyskland og Sverige, skriver SVT.

Rockemagasinet Loudersound, amerikanske Popculture og Brooklyn Vegan, har også skrevet om Dyvik Husby.

– Lederen for det «største undergrunnsrock-bandet i verden» gikk bort fredag, skriver Popculture.

– Knuste hjertet mitt

Den amerikanske vokalisten i hardrock-bandet TNT, Tony Harnell, har delt et innlegg på Instagram, hvor han uttrykker medfølelse til familien og nærmeste venner.

– Det er vanskelig å finne ord. Jeg våknet opp denne morgenen med en melding fra Norge som knuste hjertet mitt, skriver han.

– Jeg elsker deg Hank og jeg er lei meg for at vi har mistet deg. Så ung, så talentfull og så full av liv og kjærlighet. Jeg savner våre lange samtaler og gode tider sammen. Du var en bror, en venn og en inspirasjon for meg og mange andre, skriver han videre.

Steven McDonald skriver han er lei seg for å høre nyhetene om at Dyvik-Husby har gått bort.

– Jeg var så heldig å jobbe med ham som produsent for Party Animals for 17 år siden denne måneden. Jeg kan ikke si at jeg kjente utenom disse møtene i Oslo, men han gjorde definitivt et varig inntrykk på meg, skriver McDonald.

– Takknemlig for øyeblikkene

Jackass-stjernen Steve-O minnes også Dyvik-Husby.

– Du er en legende. Hvil i fred, elsker deg, skriver han på Instagram.

Skuespilleren Juliette Lewis skriver at Dyvik Husby var en av de beste frontfigurene hun har vært vitne til.

– Vi er takknemlig for tiden, øyeblikkene og magien vi delte med Hans Erik i Turboneger i årene mellom 1993 og 2009, skriver hun.

– Våre tanker og hjerter går til familien hans, hvil i fred.



Den svenske vokalisten i Thundermother, Guerinca Mancini, har også delt et innlegg.

– Hvil i fred Hank, skriver hun på Instagram.

Internasjonalt anerkjent

Artisten, skuespilleren og rockestjernen er best kjent som frontfigur i punkbandet Turboneger.

Han var blant Norges aller største artister på 90- og 2000-tallet. Turboneger hadde suksess langt utenfor landets grenser, og fikk stor internasjonal anerkjennelse.

Turboneger gjorde seg tidlig bemerket med sin tydelige politisk ukorrekte stil. Dyvik Husby ble kjent for sine energiske sceneopptredener.

Turboneger toppet hitlistene i Norge med låten «Fuck the world», og «Scandinavian Leather» vant Spellemannsprisen for beste album i 2003.

Gikk solo

Dyvik Husby har også opptrådt på teaterscenen blant annet som Jesus i Det norske teaters oppsetning av Jesus Christ Superstar. Dyvik Husby spilte også den svenske visesangeren Cornelis Vreesvijk i filmen Cornelis.

I 2010 ble det kjent at Dyvik Husby brøt med Turboneger. Etter dette var han dommer i Idol, og i 2013 og 2019 deltok han i Melodi Grand Prix.

Siden har han gjort flere soloopptredener, og vært frontfigur i punkbandet Doctor Midnight and the Mercycult.

Han ga ut sitt siste verk som alter egoet Hank Von Hell, albumet Dead, i 2020.

Dyvik Husby skulle på turné og spille elleve konserter i Spania i januar.