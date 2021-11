Northug tror overraskelsesmannen kan få plass til verdenscupåpningen: – Et sterkt løp

Saken oppdateres!

Verdensmester Hans Christer Holund tok en solid seier i sesongåpningen på Beitostølen med tiden 35.29,8.

Emil Iversen ble nummer to, 17,3 sekunder bak Holund, Mens Håvard Moseby overrasket og ble nummer tre, 24,5 sekunder bak vinneren.

– Jeg er litt sjokkert, skal jeg være ærlig. Det er litt surrealistisk. Jeg har brukt dette rennet som motivasjon for all den kjedelige treningen jeg har lagt ned i sommer og høst. Jeg har trent mye alene. Men dette kunne blitt bedre, sier Moseby til NRK.

Tror Moseby kan få verdenscupplass

Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger er allerede sikret plass på 15 km klassisk i Ruka. Petter Northug tror Erik Valnes tar den siste plassen. Han tror også overraskelsen Håvard Moseby kommer med i troppen.

– Det var et sterkt løp av Moseby. Han gikk gradvis fortere utover i løpet. Et perfekt timet løp. Han var dagens mann utenfor landslaget. Jeg tror han har en sjanse til å komme til Ruka. Valnes har tatt et steg på distanse. Toppnivået og farten kan være noe som gjør at han på en kjempedag kan vinne OL-gull på 15 km. Han kan også brukes på en stafett. Hvis ledelsen gjør de vurderingene, kan han skjønnes inn foran Moseby. Det kan være Moseby får bli med til Ruka uten å få gå. Det kommer an å hvordan Valnes føler seg etter sprinten, sier TV 2s langrennsekspert.

Northug mener Valnes har alle de rette egenskapene for å gå en stafettetappe.

– Det er stor forskjell på 10 km og 15 km. Her tror jeg Valnes kunne vunnet om det var 10 km på grunn av toppfarten sin, sier Northug.

– Didrik Tønseth takket for seg med tanke på OL. Det er trist. Jeg hadde håpet å se ham sterkere. Det går pent og pyntelig, men han mangler kraft og punch. Han var for snill med underlaget og skapte for lite kraft. Golberg hadde en dårlig dag, men han er forhåndsuttatt. Han kommer til å ha press på seg neste helg. 15-kilometeren kommer til å avgjøre veldig mye hvem som får klarsignal til OL. Røthe får ikke noen gratis vei til OL. Han må gå fort på Lillehammer. Hvis ikke begynner det å se vanskelig ut.



Knivet om seieren

Erik Valnes tok ledelsen ved første passering og holdt på ledelsen også ved 2,6 kilometer.

Ved fem kilometer hadde Emil Iversen tatt over med 0,6 sekunder foran Valnes, mens Hans Christer Holund fulgte like bak de to.

Men Valnes slo tilbake, og ved 7,6 kilometer ledet han to sekunder foran Holund, mens Iversen lå 5,4 sekunder bak Valnes. Med fem kilometer igjen hadde Holund tatt over ledelsen for første gang i løpet med 4,6 sekunder ned til Valnes. Iversen lå 6,1 sekunder bak Holund.

Holund fortsatte å øke, og ved 12,6 kilometer ledet han med hele 16,4 sekunder ned til Iversen. Vebjørn Turtveit hadde tatt over tredjeplassen, mens Valnes nå lå på fjerdeplass.

Holund holdt hele veien til mål og tok en solid seier foran Iversen.

Røthe brøt

Sjur Røthe kjempet om plass til verdenscupåpningen neste helg, men måtte bryte under lørdagens 15 kilometer. Hva som er årsaken til at Røthe brøt er foreløpig uvisst.