Ber om hjelp fra publikum før møte med verdenstoer

Lørdag møtes Casper Ruud og verdenstoer Daniil Medvedev til semifinale i ATP-sluttspillet i Torino. Italia er overrasket over akkurat det, ifølge anerkjent journalist.

Fredag var en dag hvor Casper Ruud var på alles lepper i Torino. 22-åringen vartet opp med en mesterlig snuoperasjon mot Andrej Rublev etter et dårlig førstesett og vant kampen. Dermed sikret han seg plass i semifinalen hvor han møter russiske Daniil Medvedev.

– Jeg håper selvfølgelig at jeg kan ha publikum i ryggen siden jeg møter nummer to i verden. Litt støtte hadde selvfølgelig blitt satt pris på. Jeg kommer til å prøve å kjempe og løpe helt til jeg ikke orker mer, sa Casper Ruud på pressekonferansen etter seieren over Rublev fredag.

Italieneren Ubaldo Scanagatta (72) er redaktør for tennisnettsiden UBI Tennis som ifølge seg selv har rundt seks millioner unike lesere årlig.

Han mener fast bestemt at Ruud har en mulighet til å slå Medvedev lørdag særlig ettersom Jannik Sinner viste at han kunne hamle opp med russeren torsdag.

– Men ingen forventet at Ruud skulle gjøre det så bra. Jeg forventet det heller ikke. Særlig ikke innendørs. I Italia er dette en overraskelse. Mot Rublev så jeg han vinne det siste poenget med et serveess noe som også er overraskende, sier Scanagatta til TV 2.

– Rar karakter

Han er klar på at Medvedev har variert i prestasjonene den siste tiden. Til tross for at russeren vant alle sine gruppespillskamper gikk alle kampene til tre sett. Det betyr at han har spilt ni sett med tennis de siste dagene.

Scanagatta mener også at russeren har en veldig stor uforutsigbarhet i både spillet sitt og ikke minst humøret.

– Medvedev er en rar karakter som ikke har så mange supportere med seg. Han er uforutsigbar. Jeg har sett ham kaste mynter på publikum og være frekk med ballgutter. Man vet ikke hva man kan forvente av Medvedev.

Fysisk krevende sesong

En av de som jobber for at Ruud skal være hundre prosent klar til møtet med Medvedev er Alexander Brun. Han ble ansatt som fysioterapeut i Team Ruud i sommer. Han er klar på at det blir en tøff kamp mot Medvedev som også har hatt en ekstra hviledag i forhold til Ruud.

– Vi er i innspurten av en lang og fysisk krevende sesong hvor Casper vel har spilt tredje flest kamper av de ti beste spillerne i verden. Det gjør at restitusjonen blir ekstremt viktig og det er avgjørende at vi bruker tiden godt, sier Brun til TV 2.

Han forteller videre at Ruud har en sterk fysikk og at de har brukt tiden de har hatt til rådighet godt. Ser man på listen over de ti beste tennisspillerne i verden er det kun tyske Alexander Zverev og greske Stefanos Tsitsipas som har spilt flere kamper enn Ruud.

– I det Casper slo seg videre til semifinalen startet forberedelsene til neste kamp. Her er Casper veldig profesjonell og han vet viktigheten av dette, sier Brun.