Fikk trøst av Johaug etter målgang

Magni Smedås (26) ble nummer elleve på dagens 10-kilometer på Beitostølen. Det ble et spesielt renn for Smedås. 26-åringen mistet faren sin i en ulykke i høst.

– Pappa var involvert i en tragisk trafikkulykke 29. september. Han ble alvorlig skadet og døde av skadene 1. oktober. Det har vært to tøffe måneder der jeg har slitt med å komme meg tilbake i skisporet. Jeg har aldri vært i tvil om at jeg skulle fortsette, men det var en periode der jeg ikke fant glede i noe som helst, sier en gråtkvalt Smedås.

En gråtende Smedås fikk trøst av Therese Johaug i målområdet.

– Hun er sambygding og tremenning. Det er godt å vite at jeg har hele Dalsbygda i ryggen, sier Smedås.

Hun er stolt over at hun presterte så bra som hun gjorde i åpningsrennet.

– Jeg vet at pappa ikke ville noe annet enn at jeg skulle fortsette. I dag går jeg først og fremst for meg selv for å finne konkurransegleden, men også for pappa. Han har alltid vært der for meg. Støttet meg. Gjort alt han kunne for at jeg skulle nå drømmen min, sier hun.

Faren til Smedås var en ivrig langrennsentusiast.

– Han var med på alle skirenn og har alltid stått i «Danskebakken» borti her og heiet meg frem. Det er veldig rart å være her uten ham, sier 26-åringen.