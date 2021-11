NRK-programledere rammet av korona

GOD KVELD NORGE (TV 2): Else Kåss Furuseth og Markus Neby har fått korona.

Else Kåss Furuseth og Markus Neby, som leder «Kåss til kvelds» som sendes i beste sendetid på NRK, har fått korona, opplyser NRK.

Videre skriver de at det først var usikkerhet rundt hvordan de skulle få det som er sesongfinalen sendt på luften med to koronasyke programledere.

Skal sendes som et hologram

– Vi ble så klart bekymra da det ble påvist koronasmitte i redaksjonen. Heldigvis var det ikke flere enn Else og Markus som ble syke, forteller prosjektleder Thea Flinder.

– Redaksjonen jobbet knallhardt med å finne en løsning, og takket være en kreativ idé fra bildeprodusent og teamets stå-på-vilje kom vi i mål, sier hun videre.

Sesongfinalen av «Kåss til kvelds» skal nemlig sendes som et hologram.

Som en kraftig influensa

– Jeg har alltid drømt om å bli et hologram, selv om det var synd at det var korona som måtte til, sier Else Kåss Furuseth.

Både Furuseth og Neby beskriver symptomene som en kraftig influensa.

– Jeg følte meg som en mørbanka biff, men humøret var béarnaise. Altså humøret var godt, forteller Else.

– Det var som om hodet var en avokado som var konstant trykket på for å sjekke om den var moden. Men jeg var også béarnaise som Else, eller kanskje mer en rødvinssaus. Hva enn det betyr, sier Neby.