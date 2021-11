– Aner ikke om vi kan ta eksamen på mandag

Fortsatt er det et yrende folkeliv i idylliske Salzburg ved foten av de østerriske alpene. Folk skynder seg rundt i de trange gatene for å gjøre innkjøp før butikkene stenger mandag.

– I prinsippet har vi eksamen mandag, men vi vet ikke om vi kan gå på universitetet eller ikke, sier Carolina Rutz.

Carolina er fra Madrid, men studerer jus og økonomi i Salzburg. Hun forteller at hun ikke har fått noe informasjon fra universitetet ennå.

For Carolina kom nedstengingen som en overraskelse. Lenge var smittetallene lave, men så økte det veldig raskt.

– Vi er engstelige og vet ikke om vi blir smittet eller ikke. Heller ikke om nedstengningen varer i ti eller 20 dager. Eller om det blir som i mars 2020, i en mye lengere periode.

LÅST KJÆRLIGHET: På broen hvor vi treffer Carolina og Maria henger det hundrevis av hengelåser som kjærestepar har hengt opp. STUDENTBY: Salzburg har mange unge innbyggere på grunn av universitetene i byen. Gangbrua med alle hengelåsene krysser elva, som deler byen. SMITTE: I delstaten Salzburg har smittetallene eksplodert den siste tiden. DÅRLIG TID: Folk haster rundt i Salzburg for de siste innkjøpene før landet stenger ned.

Frykter smitten i nabolandet

Carolina har besøk av venninnen Maria, også fra Madrid. Hun studerer administrasjon og språk i München. Også i Tyskland øker smittetallene raskt og forbundskansler Angela Merkel har kalt situasjonen høy-dramatisk.

– Jeg er engstelig for at de kommer til å stenge i Munchen også, men håper at det ikke blir nødvending, sier hun.

Begge de unge kvinnene er vaksinerte og håper flest mulig andre vaksinerer seg også.

I hjemlandet Spania er situasjonen mer normal. Landet er et av landene i Europa med høyest andel vaksinerte. En kontrast til Østerrike hvor bare rundt 65 prosent er vaksinerte.

– Forskjellen er at det var veldig tøft for oss i begynnelsen av pandemien. Folk skjønte at de måtte vaksinere seg, sier Maria.

Salzburg er allerede fullt julepyntet. Det kan bli knapp tid til julehandel i år. Nedstengningen kan vare helt til og med den 12. desember, selv om det skal gjøres en ny vurdering av koronasituasjonen om ti dager.

Lukter kastanjer

Salzburg er en by med mange unge mennesker. Det er tre universiteter i byen, som har rundt 160 000 innbyggere. Hengelåser henger tett i tett på gangbroen over elva Salzach. Låsene er hengt opp av forelskede par.

Ved enden av brua rister Andreas Lindenthaler (46) kastanjer og selger i kremmerhus av papir. Det lukter godt.

FOR SENT: Kastanjeselger Andreas Lindenthaler mener regjeringen innfører vaksineplikt altfor sent. GODLUKT: Ristingen av kastanjene sprer god lukt rundt i Salzburg by. KASTANJER: Fra mandag av blir det trolig langt mindre salg av kastanjer når nedstengingen av byen og landet starter opp. HARDT RAMMET: Delstaten Salzburg er et av de hardest rammede områdene av korona i Østerrike. SISTE INNSPURT: Mange benytter dagen til å gjøre de siste innkjøpene før nedstengningen.

Andreas støtter innføringen av obligatorisk testing fra 1. februar 2022. Østerrike blir det første landet i Europa som innfører vaksineplikt for Covid-19-viruset. Han forteller at det er mye usikkerhet nå, før nedsteningen.

– Folk er allerede blitt engstelige. Etter min mening burde det vært innført vaksineplikt mye tidligere.

– Hvorfor det?

– For å få livene våre tilbake, sier han og ler litt.

Det meste vil være stengt når landet går inn i sin fjerde lockdown på mandag. Butikker, idrett og andre friidrettsaktiviteter stenges ned. Folk skal jobbe fra hjemmekontor, hvis du ikke absolutt må være tilstede på jobb. Matbutikker, bensinstasjoner og apotek kan være oppe. For de som er uvaksinerte vil nedstengningen vare i totalt én måned.

– Barna lider

En av dem som kjøper kastanjer er pensjonist Imseta Srna. Hun er særlig bekymret for barna. Skoler skal i prinsippet være åpne, men det anbefales hjemmeskole. Ingen vil få fravær hvis du ikke møter opp på skolen.

– Dette er ikke bra for barna. De blir deprimerte og aggressive, og ungdommen også. Dette er ingen fremtid for barna våre, sier Imseta.

Hensikten med nedstengningen er å ha så lite nærkontakt i samfunnet som mulig de neste ukene, for å få ned smittetallene. De siste dagene har smittetallene ligget på 14 000-15 000 nye smittede hvert døgn.

BEKYMRET: Pensjonist Imseta Srna er bekymret for barn og unge, når Østerrike igjen må stenge ned. ØSTERRIKE: Landet sliter med lave vaksinetall, og derfor innføres vaksineplikt fra februar. JULEPYNTET: For uvaksinerte blir nedstengingen forlenget med tjue dager, langt inn i juletiden. HARDT RAMMET: De siste dagene har mellom 40 og 50 personer dødd av og med Covid 19 i Østerrike. STRENGERE VAKTHOLD: Politioppbudet utenfor blant annet sykehus er styrket etter trusler om demonstrasjoner og angrep fra vaksinemotstandere.

Siden onsdag har over 150 mennesker dødd av og med Covid-19. Mange intensivavdelinger er overbelastede, og må velge ut de pasientene som kan reddes.