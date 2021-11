Ulykkesfuglen: – Gjør vondt langt inni sjelen

Mikael Gunnulfsen (28) står over konkurransene på Beitostølen denne helgen. En skade i beinet gjør at han må melde pass.

Gunnulfsen brakk leggen tvers av i januar. Nå har han fått et tilbakefall. Lørdag var smertene så store at valget var enkelt.

– Det skal visst aldri lykkes. Dette gjør vondt langt inni sjelen, sier Gunnulfsen til TV 2.

– Hva tenkte du da du skjønte at det ikke kom til å gå?

– Jeg begynte å grine. Det var ikke så mange tanker. Jeg er litt for vant til å se skirenn på TV, forteller Gunnulfsen.

Det var på en test i morges at han skjønte hvor det bar.

– Jeg har alltid en morgentur. Jeg har noen øvelser jeg må bestå for å kunne yte på ski. I dag ble de ikke bestått. I samråd med lege, fysio og teamet rundt meg ble vi enige om at det er bedre å gå fort når beinet er 100 prosent. Jeg vil ikke pådra meg noe mer styr ved å pushe det gjennom i dag, sier Gunnulfsen.

Han vant på Beitostølen i fjor, men ble syk før avreise til verdenscupåpningen i Ruka. Så kom benbruddet. Nå har ulykkesfuglen fått en ny, negativ beskjed. Gunnulfsen håper å være klar til Norgescuprenn på Gålå neste helg.

Gunnulfsen og Didrik Tønseth var blant favorittene til å kapre den siste ledige plassen til verdenscuprennet i Ruka. Nå tyder mye på at Tønseth får gå.

Til tross for tilbakeslaget, forteller Gunnulfsen at han fikk en oppløftende telefon fra landslagstrener Eirik Myhr Nossum lørdag morgen.

– Det var fantastisk fint gjort av Nossum å ringe meg i morges. Han fortalte meg at døren ikke var lukket, sier Gunnulfsen.

Han bruker ikke energi på å tenke på at veien til OL begynner å bli lang.

– OL-laget blir ikke tatt ut i dag, selv om det blir enda verre for meg enn det burde vært. Akkurat nå er OL uviktig for meg. Det eneste fokuset for min del er at beinet skal fungere 100 prosent, sier han.

Beinbruddet i januar skjedde under en treningsøkt på Lillehammer. I høy hastighet kolliderte Gunnulfsen med en annen skiløper.