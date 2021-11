To norske brødre kan bli verdensmestre i triksing

Se Red Bull Street Style World Final 2021 på Play fra kl. 20

Erlend (24) er regjerende mester (totalt seks VM-titler) og blant forhåndsfavorittene etter å ha sikret seg tittelen som verdensmester i det heldigitale mesterskapet i pandemiåret 2020.

Fotballstjernen Cesc Fabregas deltok som dommer, men fikk aldri overrekke pokalen til nordmannen personlig. I stedet ble en lykkelig Erlend henvist til å juble som besatt over internett hjemme i Norge.



Broren Brynjar (27) fulgte opp med en solid andreplass og sikret med det en historisk norsk brødredobbel.

De to er samboere og bestevenner hjemme i Trondheim.

Dette er triksene Erlend må lande i kveld:

Men når verdenseliten i fotballtriksing igjen er samlet fysisk i spanske Valencia, er de to også erkefiender. Ifølge Erlend skal storebroren få slite med å overta triksetronen innad i familien.

– Jeg føler at nivået mitt har løftet seg sammenlignet med fjoråret. Jeg har nye triks og kombinasjoner som jeg håper kan gjøre forskjellen når det gjelder. Men likevel kan alt skje, det må presteres når det gjelder - og mange konkurrenter har blitt vesentlig bedre siden fjoråret også. Så det blir meget spennende, sier Erlend til TV 2.

Sammen med broren har han denne uken terpet på de siste detaljene i Spania.

Erlend Fagerli mottok trofeet som bevis på VM-tittelen i februar i år,. Foto: Brynjar Fagerli / Red Bull Content Pool

Det heftigste trikset han skal lande for å vinne, er hans eget varemerke; «Erlend roll».

Se trikset i videovinduet over!

– Det er et av de heftigste triksene jeg håper å lande i avgjørende battler. Det er et triks jeg fant opp selv, som jeg har jobbet mye med det siste året. Erlend-rullen kan absolutt være avgjørende for utfallet i en battle, men det er viktig å huske at ingen battler vinnes på et triks. Man må prestere hele veien, sier den yngste av de to triksebrødrene.

De to havnet på samme side av turneringstreet i kveldens show. Dermed kan de ikke møtes i selve finalen. En eventuell brødreduell inntreffer dermed i kvart- eller semifinalen.

Brynjar møter franske Tristan i sin innledende duell, mens regjerende mester Erlend skal opp mot sveitsiske Marki. De åtte beste freestylerne i finalen er rangert og kan ikke møtes i første runde. Deres mostandere i første runde trekkes tilfeldig. Dermed kan en kvartfinale potensielt ende opp med å bli vanskeligere enn selve finalen, avhengig av hvem man møter, noe som gjør hele finaleserien særdeles severdig.

De to norske finalehåpene er uansett glade for at de i det hele tatt kan være fysisk til stede og kjempe om tittelen.

– Det føles skikkelig bra. Det er noe spesielt å diskutere og være med andre som satser like mye på freestyle som oss selv. Man forstår hverandre så godt. Så det blir gjerne veldig god stemning, til tross for at man er arge konkurrenter i tillegg, sier storebror og utfordrer Brynjar.

Se Red Bull Street Style World Final 2021 på Play fra kl. 20