Flere tusen fortsatt uten strøm: – Ekstreme forhold

Kraftig vind førte til trøbbel over store deler av Sør-Norge fredag. Lørdag er fortsatt nødnettet nede i Vestre Viken Helseforetak og over 7000 husstander er uten strøm.

– Per nå har vi omtrent 1700 strømløse kunder. Flesteparten av de er i Innlandet, i området fra Gjøvik og oppover til Gausdal, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia.

Han legger til at nettselskapet har jobbet i hele natt med å fjerne trær og rette opp i linjer som har røket.

– Det er mye jobbing, så vi har rekvirert tre helikopter som skal hjelpe oss med å finne feilstedene.

– Ekstreme forhold

Tom Ivar Knutsen, nettdirektør i Etna Nett, forteller til TV 2 at de har 5500 kunder uten strøm. Videre sier han at det er feil på regionalnettet i hele Valdres, og at de venter på at Elvia skal rette opp i sine problemer.

– Høyspentlinjer er blåst ned, så det må settes opp nye. Det er foreløpig ekstreme forhold i strømnettet med mye langvarig reparasjonsarbeid, sier Knutsen.

Husstandene det er snakk om ligger i Nord-Aurdal, Etnedal, Snertingdal, Nordre Land og Søndre Land kommuner.

Nødnettet fortsatt nede

Hege Frostad Dahle, leder for kommunikasjonsavdelingen i Vestre Viken Helseforetak, bekrefter også det fortsatt er problemer med nødnettet.

– Vi har alle mann til pumpene. Vi oppbemannet i går, og holder det slik utover dagen i dag.

Lørdag morgen fortalte hun at nettet er ustabilt, og hun vet fortsatt ikke hvor lenge nødnettet vil være nede.

– Problemet er konkret på Eggedal, Haglebu, Flå og Nes.