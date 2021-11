Johaug suveren – herjet på Beitostølen: – Aldri sett henne så sterk

Storfavoritt Therese Johaug viste at formen er akkurat der den skal være og knuste konkurrentene under 10 kilometer klassisk på Beitostølen.

Johaug gikk ut som siste kvinne og passerte målstreken 43,9 sekunder foran Heidi Weng på andreplass.

– Jeg føler jeg gjør et godt skirenn og at jeg klarte å finne roen og flyten fra start. Jeg er veldig godt fornøyd med det. Jeg er veldig fornøyd med min egen innsats, samtidig som jeg føler at jeg trengte dette løpet til neste helg, sier Johaug til TV 2.

Silje Theodorsen ble nummer tre, 1.18,9 bak Johaug.

– Det var utrolig artig å få til et sånt resultat i dag. Treningssesongen i år har gått kjempebra og jeg har aldri vært bedre. Det er gøy å se at hardt arbeid over tid gir resultater, sier Theodorsen til TV 2.

– Det var et fantastisk resultat. Det er så moro å se andre jenter utenfor landslaget som kommer og presterer, det trenger vi, skryter Johaug i intervju med NRK.

Weng fikk stein under skien

Johaug gikk rett i ledelsen fra start og ledet med hele 15 sekunder ved 2,6 kilometer.

– Se på dette her! Hun er i kanonform også denne sesongen, sier NRKs kommentator Jann Post.

Johaug fortsatte å øke forspranget, og var 30 sekunder foran Heidi Weng ved 6,1 kilometer. Silje Theodorsen og Anne Kjersti Kalvå fulgte på plassene bak.

– Det var litt mye nerver. Jeg trodde ikke det skulle være så mye nerver, for å være ærlig. Jeg er litt skuffet over den biten, men det var greit å bli ferdig, sier Weng til TV 2.

Underveis i løpet fikk Weng en stein under skien og måtte stoppe opp.

STEINTRØBBEL: Heidi Weng måtte stoppe opp og fjerne stein fra skien. Foto: Privat

– Jeg fikk litt problemer underveis. Jeg måtte fjerne den selv, og da havnet jeg plutselig ti sekunder bak. Jeg tenkte at jeg bare måtte roe meg ned og skjønte at Therese kom til å komme fort. Men sånn er det, jeg er veldig glad for at jeg klarte å beholde roen, sier Weng.

– Det var en ganske stor stein og jeg kjente at den ikke gikk vekk. Så da måtte jeg stoppe. Jeg hadde ikke sjans. Når jeg fikk den bort, var det litt lugging. Var det noen som skulle få stein under skien, var det Heidi Weng, utdyper hun og ler.

– Aldri sett Johaug så sterk

Weng klarte ikke å følge Johaug og langrennsdronningen gikk til mål på tiden 25.10,7.

– Jeg synes Johaug så vanvittig sterk ut. Ser man på kropp og humør virker det som om hun er i vanvittig god form. At hun går fra Heidi Weng mot slutten sier at kroppen er i balanse og formen er uhyre sterk. Vi får de ordentlige svarene i Finland neste helg, men jeg har aldri sett henne så sterk på Beitostølen. Hun ser helt rå ut, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

– Hva tror du Frida Karlson og Ebba Andersson tenker?

– De går litt seinere i dag i Sverige. Jeg håper ikke de ser på resultatlisten her, for det er en vond følelse å ta med seg. Det blir vanskelig å slå Johaug neste helg.